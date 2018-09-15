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Андрей Тихонов — о разгроме от «Арсенала»: «Мы выглядели безобразно и были никакими»
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Андрей Тихонов — о разгроме от «Арсенала»: «Мы выглядели безобразно и были никакими» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что его команда играла безобразно в матче 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).
— Сегодня у нас многое не получилось, — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов». — Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово.
В «Арсенале» могу выделить Олега Кононова. Это ваш самый сильный трансфер.
После семи туров «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
Арсенал Т — Крылья Советов
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