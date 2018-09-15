Андрей Тихонов — о разгроме от «Арсенала»: «Мы выглядели безобразно и были никакими»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что его команда играла безобразно в матче 7-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:4).

— Сегодня у нас многое не получилось, — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов». — Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово.

В «Арсенале» могу выделить Олега Кононова . Это ваш самый сильный трансфер.

После семи туров «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

Арсенал Т — Крылья Советов

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