Вальверде прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о матче четвёртого тура Примеры против «Реал Сосьедада».

"Матч оказался тяжёлым — нам пришлось много работать. Было много эмоциональных моментов. Мы рисковали и пропускали контратаки, но верно и то, что мы прессинговали и сопернику приходилось мириться с тем, как мы играли. Все футболисты отлично справились со своей работой. Это были три очень сложных очка, и мы знаем, насколько трудно побеждать здесь, вы это уже видели по прошлому сезону" — цитирует Вальверде Football Espana.