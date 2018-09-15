Моуринью: «Если бы „МЮ“ сегодня не выиграл, то серьёзно бы отстал от топ-клубов»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итоги встречи 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:1).

"Очень важная победа, поскольку благодаря ей мы догнали «Тоттенхэм» и «Арсенал». Если бы «Манчестер Юнайтед» сегодня не выиграл, то серьёзно бы отстал от топ-клубов"

Во втором тайме мы стали играть менее интенсивно. Когда «Уотфорд» забил, игра по-настоящему раскрылась. Думаю, показательным является эпизод, когда Лукаку отработал в роли правого защитника. Он отрабатывал на каждом участке поле, Лукаку — лицо нашей команды", — приводит слова Моуринью BBC Sport.

После 5-ти туров «МЮ» занимает 8-ю строчку английской премьер-лиги.