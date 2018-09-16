Сафнауэр: Столкновения между напарниками неприемлемы

Команда Racing Point Force India в Спа начала чемпионат фактически заново, и очки ей сейчас нужны как воздух. Тем тяжелее команде пережить инциденты, подобные тем, что случились в Сингапуре, где уже на первом круге Серхио Перес столкнулся с Эстебаном Оконом, после чего француз врезался в стену и сошёл.

После этого у Серхио был ещё один инцидент, с Сергеем Сироткиным . В результате столкновения Перес вынужден был вернуться в боксы с пробитым колесом, а потом ещё и получил штраф — проезд по пит-лейн, так что финишировал только 16-м. Таким образом, очков команда не заработала.

Серхио Перес (16-й): «Очень жаль, что сегодня мы упустили свои шансы. На первом круге я выходил из третьего поворота, нажал на газ и вдруг почувствовал удар. Я не знал, кто это, а затем команда сказала, что это был Эстебан. Мне очень досадно за команду, мы должны зарабатывать очки в каждой гонке, и это должен был быть великолепный день для нас.

После гонка для меня превратилась в непростую, и вскоре я понял, что заработать очки будет трудно. Думаю, мы недооценили то, как сложно будет обогнать Williams. Сироткин защищался очень жёстко, смещался на торможении. Когда я, наконец, смог с ним поравняться, то попытался „захлопнуть калитку“ слишком рано — и произошёл контакт.

Этот уик-энд нужно забыть, и я очень сожалею о том, что произошло, мне жаль потерянных очков».

Эстебан Окон (сход): «Огромное разочарование — выбыть из гонки так рано, когда у нас такой хороший темп. Машина весь уик-энд выглядела великолепно, мы знали, что можем завоевать хороший результат, но вместо этого уезжаем из Сингапура без очков.

Я не собираюсь анализировать произошедшее на старте. Всё, что я скажу — я хорошо ускорился и видел шанс опередить Серхио. На внешнем радиусе было хорошее сцепление, но затем я почувствовал удар и оказался в стене.

Единственный позитивный факт сегодняшнего вечера — то, что у нас отличная машина, так что в России мы можем отыграться. Впереди ещё шесть гонок, предстоит разыграть много очков, так что мы перевернём эту страницу и будет напряжённо работать на следующую гонку».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Все мы очень разочарованы. Сталкиваться друг с другом неприемлемо для напарников, и это дорого нам стоило. Они не оставили друг другу достаточно места, и после контакта Эстебан оказался в стене. Поэтому мы вернёмся к командным правилам, которые вводили в прошлом году после подобных инцидентов, и это означает, что они больше не смогут сражаться друг с другом.

Гонка стала для нас катастрофой — и мы ещё сильнее разочарованы из-за того, что демонстрировали отличную скорость, но всё шансы прошли мимо нас. Такие болезненные моменты — часть гонок, и нужно честно признать, что у того, что произошло сегодня вечером, очень мало позитивных сторон, за исключением скорости машины. Мы всё обсудим за закрытыми дверьми и постараемся сделать выводы из произошедшего».