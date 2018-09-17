Сироткин рассказал о столкновении с Пересом

— Я не хочу вступать с ним в дискуссии. Я знаю, что я сделал; я знаю, кто прав, а кто нет, — приводит motosport.com слова Сироткина. — У каждого есть право думать так, как ему нравится думать. Он ударил меня, и в этом совершенно точно не было моей вины. Мы все это знаем. В то же время я не хочу начинать все эти споры, когда он обвиняет во всем меня, а я — его. Что я хотел бы сказать, так это то, что до этого столкновения у нас была отличная борьба на протяжении пяти поворотов, жесткая, но честная и чистая. Потом произошел контакт. До этого момента все было близко, но корректно — и мне это очень понравилось. Я бы хотел об этом говорить вот в таком ключе, а не указывать пальцем и не выносить вердикт по поводу того, кто хороший, а кто плохой.

Мы коротко уже поговорили, он не очень доволен. Я сказал ему, что думаю. Я ничего не имею против, если он придет и выскажет свою точку зрения. Но я сказал, что пойду и еще раз пересмотрю запись с бортовой камеры, чтобы быть уверенным, что я все понимаю правильно. Я не пытался быть агрессивным, я просто хочу быть честным. Я здесь для того, чтобы гоняться, и гоняться жестко. Когда я что-то делаю неправильно, у меня нет проблем с тем, чтобы прийти и согласиться с этим, взять вину на себя.