Вольфф: Я ещё не видел, чтобы Льюис так здорово выступал

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф с искренним восторгом отозвался о квалификационном достижении Льюиса Хэмилтона , выигравшего поул в Сингапуре с впечатляющим преимуществом, сказав, что ничего подобного он в жизни не видел.

Вопрос: Фантастический результат Льюиса был достигнут благодаря мастерству гонщика или скорости машины?

Тото Вольфф: В Формуле 1 человек ничего не может без машины, а машиной должен управлять человек. В конечном итоге, сегодняшний поул — итог работы всей команды. Если говорить о Льюисе, то я ещё не видел, чтобы он выступал на таком уровне, это просто мечта! Во время сессий я никогда не общаюсь с ним по радио, но сегодня впервые вышел в эфир, чтобы его поздравить. Ничего подобного я раньше не видел.

Мы точно знали, с каким временем машина способна проходить каждый из секторов, но когда он на всех показал абсолютно лучшие результаты, это было просто невероятно. Так что сегодня он продемонстрировал настоящее мастерство пилотирования.

Но также я должен поблагодарить всех, кто работает на наших базах в Брэкли и Бриксуорте, за подготовку машины и двигателя к этому Гран При. Ведь Сингапур и Монако — две трассы, на которых у нас больше всего сложностей, и в прошлом мы здесь не отличались скоростью. Но сейчас смогли найти правильные решения.

Опять же, анализ трудностей, с которыми мы столкнулись в Спа, помог нам найти нужное направление, и сегодня команда сделала очень большой шаг вперёд — по крайней мере в квалификации.

Вопрос: В первой квалификационной сессии вы использовали шины UltraSoft — только потому что у вас было недостаточно комплектов HyperSoft, или вы хотели проверить, есть ли смысл пытаться ездить на них во второй сессии?

Тото Вольфф: Мой друг Фредерик Вассёр прислал мне СМС такого содержания: «Ты знаешь, какова разница между идиотом и гением? Две десятых». Думаю, это отлично отражает суть.

Вопрос: Но у вас были планы использовать UltraSoft во второй сессии?

Тото Вольфф: У нас была мысль применить разную тактику для двух машин, чтобы один гонщик ездил на UltraSoft, а второй — на HyperSoft, но сразу стало понятно, что даже из топ-команд никто не сможет пройти в финал, используя UltraSoft. И задним числом выяснилось, что подход, который мы применили в ходе квалификации, оказался максимально удачным, ведь мы были единственной командой, у которой осталось только по четыре комплекта HyperSoft.

Вопрос: В Монце вы говорили, что Mercedes нужно переосмыслить подход к молодёжной программе, а вчера было объявлено о том, что Паскаль Верляйн её покидает. Вам больно это видеть?

Тото Вольфф: Мы организовали молодёжную программу по многим причинам. Одна из них в том, что мы хотели помогать талантливым гонщикам развиваться, переходить из серии в серию, и в Mercedes оказывали поддержку Паскалю на протяжении долгого времени. Мы познакомились, когда ему было 16 лет, и вместе добились многого: Паскаль добился успехов в молодёжных формулах и в DTM. Мы потратили время и инвестировали деньги, но то же самое можно сказать об Эстебане Оконе и Джордже Расселле.

Однако молодёжной команды у нас нет, и если возможностей пристроить этих гонщиков не хватает, тогда либо надо сокращать вашу программу и кого-то из них отпустить, либо изменить стратегию. В настоящий момент мы на перепутье: надо посмотреть, что будет с Эстебаном и Джорджем, а после этого решим, как двигаться дальше.

Я по-прежнему очень высоко ценю Паскаля, но мы вместе приняли решение, что так будет лучше дня него. В противном случае мы могли помешать дальнейшему развитию его карьеры — нам бы этого не хотелось. Он тоже чувствовал, что пора начать действовать самому. Я буду просто счастлив, если он найдёт способ вернуться в Формулу 1 или как-то ещё продолжит профессиональную карьеру в гонках.

Вопрос: Mercedes поставляет силовые установки двум клиентским командам: получить место в какой-либо из них оказалось сложно? Или это только вопрос денег?

Тото Вольфф: Когда мы работаем с молодёжными гонщиками, то всегда радуемся их успехам и надеемся открыть новую суперзвезду. Но главная задача Mercedes — работать со своей заводской командой и обеспечить, чтобы в ней выступали лучшие гонщики, и чтобы машина тоже была самой лучшей, позволяя бороться за победы в Гран При и чемпионские титулы.

Вы видите, как складывается ситуация в других молодёжных программах. Если у вас нет партнёрской команды — такой, как Toro Rosso у Red Bull, или у вас нет оговорённых контрактом отношений, как у Ferrari с Haas или Sauber — то найти хорошие места для молодых гонщиков очень сложно. 99% наших ресурсов расходуется на заводскую команду. Работа с молодыми гонщиками тоже должна иметь коммерческую составляющую, и мы не хотим тратить деньги на оплату мест в других командах. Мы два года поддерживали Паскаля, поддерживаем Эстебана, помогли Джорджу выйти на тот уровень, на котором он выступает сейчас, но когда во всём этом нет экономической целесообразности, тогда это не для нас.

Будет неправильно, если гонщик уровня Окона пропустит сезон, выполняя функции тест-пилота, но в прошлом мы такие примеры видели. Полагаю, что в начале лета следующего года ситуация на рынке заметно изменится, причём не только в случае с Mercedes, но и в других командах тоже. Какие-то двери откроются, какие-то останутся закрытыми, и важно будет найти для Эстебана правильную возможность сделать следующий шаг в его карьере.

Вопрос: Вы уже говорили о третьей машине как о возможном решении подобных проблем — этот вопрос уже закрыт или ещё как-то обсуждается?

Тото Вольфф: Мне понравилась идея выставлять на старт третью машину, поскольку, по-моему, чем больше машин на старте, тем больше возможностей мы создаём для молодых гонщиков проявить свой талант. Когда они борются с признанными мастерами, это всегда очень интересно.

Но мы столкнулись с серьёзным сопротивлением, и я понимаю причины, по которым это происходит. Нам говорят, что тогда на трассе будет по три машины Mercedes, Ferrari и Red Bull — если бы я работал в небольшой команде, я бы тоже выдвигал именно такой аргумент. Кроме того, необходимо более детально просчитать уровень затрат — будет ли вариант с третьей машиной экономически оправдан.

Но лично мне эта идея кажется очень привлекательной, если бы в гонках участвовала третья машина Mercedes, а её бы пилотировал Паскаль, Эстебан или Джордж. Тогда мы бы увидели, на что способны эти гонщики, но такие решения зависят не от меня. Всё упирается в регламент.

По-моему, в следующую среду мы вернёмся к обсуждению этого вопроса, но в настоящее время я не слишком популярен в Формуле 1, и когда я выступаю с какими-то предложениями, чаще всего они оказываются в корзине. Так что я лучше промолчу. Думаю, будет лучше, если эту идею предложит кто-то другой.