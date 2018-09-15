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Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу
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Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу 

RT на русском + ещё 5 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Встреча завершилась со счётом 1:1.
На гол футболиста «Атлетика» Икера Муньяина (32-я минута) мадридский клуб ответил забитым мячом Иско (63-я).
«Реал» потерял первые очки в нынешнем сезоне чемпионата Испании, с десятью очками занимая второе место. «Атлетик» набрал пятое очко и расположился на четвёртом месте, сыграв три игры.
«Реал» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.
Ранее «Барселона» на выезде одержала волевую победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.
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