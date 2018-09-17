Вратарь «Уотфорда» назвал де Хеа «Месси среди вратарей»

"Де Хеа — это Месси среди вратарей. Он уже много лет является лучшим вратарем мира, но сейчас он просто великолепен. Сейвы, которые он совершает в важнейшие моменты, просто захватывают дух.

Если какой-нибудь молодой вратарь хочет узнать, как вырасти в настоящего голкипера, ему стоит посмотреть на де Хеа", — приводит слова голкипера Goal.

Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года. В матче против «Уотфорда» (2:1) он совершил несколько впечатляющих сейвов.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге.