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Вратарь «Уотфорда» назвал де Хеа «Месси среди вратарей»
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Вратарь «Уотфорда» назвал де Хеа «Месси среди вратарей» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер прокомментировал игру вратарь "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
"Де Хеа — это Месси среди вратарей. Он уже много лет является лучшим вратарем мира, но сейчас он просто великолепен. Сейвы, которые он совершает в важнейшие моменты, просто захватывают дух.
Если какой-нибудь молодой вратарь хочет узнать, как вырасти в настоящего голкипера, ему стоит посмотреть на де Хеа", — приводит слова голкипера Goal.
Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года. В матче против «Уотфорда» (2:1) он совершил несколько впечатляющих сейвов.
Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге.
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