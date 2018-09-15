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«Реал» впервые потерял очки в Примере, сыграв вничью с «Атлетиком»
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«Реал» впервые потерял очки в Примере, сыграв вничью с «Атлетиком» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Мадридский «Реал» не сумел победить «Атлетик» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал нападающий хозяев Икер Гоньи, отличившийся на 32-й минуте. «Сливочные» сравняли счёт в середине второго тайма благодаря голу полузащитника Иско, который забил после передачи нападающего Гарета Бэйла.
Таким образом, «Реал» впервые потерял очки в нынешнем сезоне первенства Испании. Ранее команда Хулена Лопетеги одержала три победы в трёх стартовых турах чемпионата.
Мадридцы, набрав 10 очков, занимают вторую строчку в турнирной таблице, «Атлетико» (5) — на четвёртом месте.
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