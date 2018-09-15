Прогноз на матч Спартак — Ахмат: будет ли выявлен победитель

Воскресную программу седьмого тура российской Премьер-лиги закроют "Спартак" и «Ахмат». Команда Массимо Карреры рассчитывает добиться убедительной победы, чтобы в хорошем настроении отправиться в Вену на игру Лиги Европы против "Рапида" . Но грозненцы под руководством старого-нового тренера намерены дать бой «красно-белым». "Евро-Футбол.ру" анонсирует встречу на «Открытие Арене».

Спартак

Если вынести за скобки неудачу в квалификации Лиги чемпионов, то сезон у «Спартака» пока складывается удачным образом. Да, в прошлом туре команда Массимо Карреры не обыграла "Зенит" (0:0) и не поднялась на вершину Премьер-лиги, но стратегически ничью в Санкт-Петербурге «красно-белым» нужно оценивать позитивно. В воскресенье «Спартак» примет «Ахмат» и рассчитывает вернуться на полосу побед. Набрать три очка важно для уверенности перед поездкой в Австрию на матч Лиги Европы против «Рапида».

Ахмат

Перед международной паузой «Ахмат» обыграл дома «Уфу» (2:1), но Игорь Ледяхов все равно принял решение уйти в отставку. Новым наставником грозненцев стал Рашид Рахимов , который ранее уже работал с командой. Именно Рахимов будет стараться поднять команду в верхнюю часть турнирной таблицы Премьер-лиги, хотя старому-новому тренеру понадобится время. Впрочем, какие-то изменения в игре «Ахмата» мы можем ожидать уже в воскресной игре против «Спартака».

Где смотреть матч

Игру на «Открытие Арене», которая стартует в 19:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Премьер». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Спартак" — «Ахмат»: +12=4-8. Разница мячей: 39-28.

"Спартак" имеет преимущество в очных матчах против «Ахмата» — 12 побед против 8.

Интересные факты

— «Ахмат» выиграл последний матч против «Спартака» (3:1), хотя ранее проиграл «красно-белым» в 4 играх кряду с общим счётом 1:9.

— «Спартак» выиграл все 3 домашних матча в новом чемпионате, но исключительно с разницей в один гол (1:0, 1:0, 2:1).

— «Ахмат» проиграл все 3 гостевых матча в новом чемпионате.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Ахмат" может получить эмоциональный толчок с назначением Рашида Рахимова, но коренным образом изменить команду старый-новый тренер за такой короткий промежуток времени не мог. Грозненцы в этом сезоне испытывают проблемы в гостевых матчах, поэтому наша ставка: «Победа „Спартака“ с коэффициентом 1.58.