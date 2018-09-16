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«Бавария»: У Толиссо разрыв крестообразной связки, Рафинья повредил лодыжку
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«Бавария»: У Толиссо разрыв крестообразной связки, Рафинья повредил лодыжку 

Спорт-Экспресс + ещё 2 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.
Также растяжение лодыжки зафиксировано у защитника команды Рафиньи. Он пропустит несколько недель. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против «Байера» (3:1).
24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за «Баварию» и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.
Все о чемпионате Германии — здесь.
Unfortunately, we can confirm that @CorentinTolisso has suffered an ACL tear and is set for several months out 😢@R13_official also suffered ankle ligament damage and is out for a number of weeks 😕 Get well soon, guys! 🙏 #MiaSanMia pic.twitter.com/8J6z7QvTXB
— FC Bayern English (@FCBayernEN) 15 сентября 2018 г.
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