«Бавария»: У Толиссо разрыв крестообразной связки, Рафинья повредил лодыжку

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.

Также растяжение лодыжки зафиксировано у защитника команды Рафиньи. Он пропустит несколько недель. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против «Байера» (3:1).

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за «Баварию» и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.

