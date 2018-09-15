ЧМ по волейболу 2018, мужчины: Россия проиграла США, что случилось?

Они нас не убили и точно сделали сильнее. Есть ощущение, что это не последний матч России и США на чемпионате мира. И вот там мы их убьём.

Вменяемый соперник

США… Наконец-то у сборной России по волейболу на чемпионате мира был вменяемый соперник. Игра левыми пятками против всяких Австралий и Тунисов, вкатывания в турнир, проверка резерва и прочий некондиционный волейбол уже надоели. За два матча, да.

И вот теперь против нас выходили олимпийские чемпионы 2008 года. Два года назад отобравшие у нас бронзу Олимпиады — 2016. Ну как отобравшие — выигравшие у России матч за третье место, и отыгравшиеся по его ходу со счёта 0:2 по партиям. Ну да — отобравшие.

Обе команды к моменту начала личной встречи одержали на турнире по две победы. Вопрос только, какие это были победы. У России — дважды в трёх партиях над Тунисом и Австралией, у США — в пяти сетах. Над Сербией и той же Австралией, что вряд ли можно было считать успехом. Так что команде Джона Спироу точно было где искать свою игру и куда прибавлять.

Нужна подача, обязательно

Вольвич, Волков, Бутько, Мусэрский, Михайлов, Клюка, Вербов — Сергей Шляпников оставил неизменным «старт», выходивший в игре с Тунисом. Видимо, там ему все понравилось. И начало партии осталось за Россией: после «гвоздя» Михайлова счёт стал 5:2. Но тут же сравнялся, а к техническому перерыву мы уже уступали — 6:8. Цена двух неточных атак Клюки, оба раза пытавшегося попасть по краю американского блока. После паузы Егор дважды исправился — забил поверх Мики Кристенсона , а потом классно исполнил скидку. Мусэрский, закрывший первый темп Тейлора Аверилла, счёт сравнял. Но и ко второму техническому тайм-ауту мы снова уступали, теперь ещё критичнее — 13:16. «Контроль на подаче. Нужна подача обязательно», — требовал Шляпников в паузе.

Подачи, может, и не было. Зато был пайп Волкова и две атаки с краёв — Клюки и Михайлова. И вот уже снова ничья — 16:16, и снова россияне быстро отпустили соперника на два очка — 18:20. Шляпников взял тренерский перерыв, но всё, что россияне смогли после него — стабильно сниматься. Нам нужен был всего один брейковый мяч, но добыть его так и не удалось — 23:25.

Американцы тоже ошибаются

На второй сет Шляпников оставил на «лавочке» Вольвича и выпустил Куркаева. Накануне Ильяс гарантировал, что такого счёта, как в игре с Тунисом, в его карьере ещё не было. Теперь соперник был чуть посложнее, да ещё и отобравший у России первый сет на этом чемпионате мира. И это факт россиянам категорически не нравился. В частности, не нравился Мусэрскому, сначала соорудившему эйс, а затем подачей оставив американцев без атаки. Благодаря стараниям Дмитрия мы повели — 8:5.

А американцы начали ошибаться. Пара неточных подач, далёкий аут в атаке Сандерса, «чехол», заботливо припасённый Мусэрским первому темпу Холта — и вот уже 15:10. Теперь уже сборная США не очень понимала, что делать. Розыгрыши шли, отрыв не сокращался. Даже Андерсон подавал в аут. Лишь после ошибки Бутько в передаче на Михайлова соперник смог отыграть одно очко — 17:20, да и то Клюка тут же восстановил преимущество в пять очков — 22:17. Последний тайм-аут Спироу ничего изменить уже не мог — 25:20.

Очко не значит ничего

8:6 в пользу США в дебюте третьего сета — и вновь следствие наших ошибок и более надёжной игры американцев. Создавалось ощущение, что сегодня кто-то именно проиграет матч, а не выиграет его. Россияне и счёт сравняли после ошибки соперника — подачу Волкова закончилась переходящим мячом, который мы спокойно разыграли и Мусэрский забил первым темпом. Он в этот момент матча вообще прошёл переднюю линию с тремя успешными атаками первым темпом. И тут же Куркаев с Бутько закрыли Андерсона — 13:12.

Ко второму техническому мы продолжали вести одно очко, но в этой партии такое преимущество ничего не значило. Почти тут же сборная США вышла вперёд, и сразу Михайлов подачей выдал Мусэрскому идеальный шанс забить переходящего «гвоздя» — 19:18. Однако снова ошибки, потом атака Клюки в блок в решающий момент, и всё — 23:25.

Мы ещё встретимся. Обязательно встретимся