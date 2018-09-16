«Милан» и «Кальяри» расписали мировую в матче четвёртого тура Серии А

Встреча между «Миланом» и «Кальяри» закрывала воскресную программу матчей четвёртого тура итальянской Серии А. «Россонери» были явными фаворитами противостояния, но этого в футболе зачастую бывает недостаточно и прошедшая игра данный факт полностью доказала. «Кальяри» очень здорово пользовался слабостями миланского коллектива и именно это позволило навязать нешуточную борьбу подопечным Дженнаро Гаттузо.

Встреча началась для миланцев очень неудачно. Уже на четвёртой минуте матча Леонардо Паволетти , ворвавшись в штрафную соперника, пробил по воротам, Доннарумма парировал, и мяч угодил в штангу. Однако первым на добивании оказался Жоау Педру, голкипер «Милана» вновь до мяча дотянулся, но тот отскочил уже в сетку — 1:0 в пользу хозяев в самом начале игры. Затем встреча не только не успокоилась, но и стала ещё более живой и острой, причём со стороны сразу обоих коллективов. Сначала крайний защитник «россонери» Родригес нанёс приличный удар с лёту из-за пределов штрафной площади, но Краньо отвёл угрозу, сохранив минимальное преимущество для своей команды. Потом уже капитан «красно-синих» Николо Барелла проверил крайнюю стойку миланских ворот: полузащитник «Кальяри» нанёс великолепный удар без шансов для Доннаруммы, но тот пришёлся в штангу.

"Милан" немного пришёл в себя и наконец-то перешёл к активным атакующим действиям: Калабрия выполнил классный заброс на дальнюю штангу, куда врывался Бонавентура, вот только удар у Джакомо в касание совсем не получился и снаряд пролетел выше перекладины. Концовка тайма прошла в более академичном темпе, что было на руку сардинийцам, которые, в итоге, и ушли на перерыв победителями. «Россонери» были не столь активны в созидании, а «Кальяри» здорово пользовался минутными слабостями подопечных Гаттузо.

В дебюте второй половины встречи «Милан» задавил своего оппонента с помощью серии острых навесных передач на Гонсало Игуаина и именно аргентинец и сравнял счёт в матче, воспользовавшись грубой ошибкой обороны хозяев, которая позволила ему выйти на рандеву с вратарём и шансов тому не оставить — 1:1 к 55-й минуте матча. Гаттузо бросился сразу же видоизменять состав, дабы избежать потери очков в матче с заведомым аутсайдером. Но ни выход Кастильехо, ни, тем более, Бакайоко не усилили атакующий потенциал «россонери», а, скорее наоборот, заставили свалиться к банальным навесам, которые не несли в себе особой угрозы для ворот «Кальяри».

В целом, «Милан» конечно же владел некоторым преимуществом, но этого недостаточно для того, чтобы постоянно вскрывать насыщенную оборону итальянских середняков. Подопечным Гаттузо по-прежнему не хватает стабильности, а именно данное качество делает из просто крепкого коллектива, по-настоящему классную команду, способную не терять очки на протяжении ни одного десятка туров чемпионата. В итоге «Милан» и «Кальяри» делят очки и Гаттузо должен искать что-то новое для того, чтобы подниматься в турнирной таблице Серии А.

"Кальяри": Краньо — Срна, Романья, Клаван — Барелла, Брадарич, Жоао Педро (Сау, 64), Падоин, Кастро (Дессена, 84) — Паволетти, Фариас (Ионицэ, 52).

"Милан": Доннарумма — Романьоли, Калабрия, Родригес (Лаксальт, 85), Мусаккьо — Сусо, Кессиэ, Чалханоглу (Кастильехо, 73), Биглия, Бонавентура (Бакайоко, 66) — Игуаин.

Илья Панаев | http://soccernews.ru