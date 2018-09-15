«Милан» встретится с «Кальяри» в матче четвёртого тура Серии А

«Кальяри» — «Милан»

Стадион: «Сардиния Арена» (Кальяри, Италия)

Начало матча: 21:30 Арбитр: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)

Воскресную программу матчей итальянской Серии А завершает противостояние «Милана» и «Кальяри». «Россонери» провели всего две игры в итальянском первенстве, а в соперниках значились вице-чемпион прошлого сезона и полуфиналист прошедшей Лиги Чемпионов. Теперь же оппонент у миланцев намного менее грозный и подопечные Гаттузо выступают явным фаворитом в матче против одного из завсегдатаями аутсайдеров чемпионата «Кальяри».

Интересные факты противостояния:

"Кальяри" проиграл лишь одну встречу из последних пяти в Серии А "Милан" забивал в каждом из последних семнадцати матчей с сардинийцами

"Красно-чёрные" одержали лишь одну выездную победу в последних шести играх итальянского первенства

Ориентировочные составы на игру:

“Кальяри”: Краньо — Падоин, Клаван, Романья, Срна — Кастро, Брадарич, Барелла, Ионита — Сау, Паволетти

“Милан”: Доннарумма — Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабриа — Бонавентура, Билья, Кесси — Чалханоглу, Игуаин, Сусо