Ещё
«Милан» встретится с «Кальяри» в матче четвёртого тура Серии А
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» встретится с «Кальяри» в матче четвёртого тура Серии А 

Soccer News 8 часов назад
«Кальяри» — «Милан»
Стадион: «Сардиния Арена» (Кальяри, Италия)
Начало матча: 21:30  Арбитр: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
Воскресную программу матчей итальянской Серии А завершает противостояние «Милана» и «Кальяри». «Россонери» провели всего две игры в итальянском первенстве, а в соперниках значились вице-чемпион прошлого сезона и полуфиналист прошедшей Лиги Чемпионов. Теперь же оппонент у миланцев намного менее грозный и подопечные Гаттузо выступают явным фаворитом в матче против одного из завсегдатаями аутсайдеров чемпионата «Кальяри».
Интересные факты противостояния:
"Кальяри" проиграл лишь одну встречу из последних пяти в Серии А  "Милан" забивал в каждом из последних семнадцати матчей с сардинийцами
"Красно-чёрные" одержали лишь одну выездную победу в последних шести играх итальянского первенства
Ориентировочные составы на игру:
“Кальяри”: Краньо — Падоин, Клаван, Романья, Срна — Кастро, Брадарич, Барелла, Ионита — Сау, Паволетти
“Милан”: Доннарумма — Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабриа — Бонавентура, Билья, Кесси — Чалханоглу, Игуаин, Сусо
Soccer News: последние новости
Лопетеги прокомментировал возвможное возвращение Зидана к тренерской работе "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Мартиаля "Реал Сосьедад" – "Барселона" - 1:2 (обзор)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение