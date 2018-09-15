Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бёрнли: прервут ли волки домашнюю серию неудач

В пятом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Бёрнли». Смогут ли «бордовые» прервать неудачную серию и увезти три очка из логова «волков»?

Вулверхэмптон

"Вулверхэмптон" весьма неплохо начал сезон после возвращения в Премьер-лигу. Команда Нуну Эшпириту набрала пять очков в четырёх матчах, в частности смогла отобрать два зачётных балла у «Манчестер Сити» (1:1). Перед международной паузой «волки» обыграли «Вест Хэм» и теперь хотят развить победную серию.

Бёрнли

"Бёрнли" находится в зоне вылета с одним лишь очков в своём активе. Но нужно делать скидку на то, что команда столкнулась с напряжённым графиком ввиду участия в квалификации Лиги Европы. Еврокубки позади, в перерыве на матчи сборных «бордовые» набрались сил и планируют выправлять положение в Премьер-лиге.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Молинью», которая стартует в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Статистика личных встреч

"Вулверхэмптон" — «Бёрнли»: +2=0-0. Разница мячей: 4-1.

В эпоху Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Бёрнли» встречались лишь в сезоне 2009/10. Тогда «волки» дважды победили — 2:0 дома, 2:1 в гостях.

Интересные факты

— «Бёрнли» никогда не выигрывал гостевой матч АПЛ против повысившейся в классе команды (6 ничьих, 4 поражения).

— «Вулверхэмптон» не побеждал дома в 14 последних матчах АПЛ (4 ничьи, 10 поражений).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Бёрнли" должен был набраться сил в сентябрьский перерыв, но «Вулверхэмптон» находится в хорошей форме, к тому же будет выступать на своём поле. Как нам кажется, команда Нуну Эшпириту возьмёт три очка. Наша ставка: «Победа „Вулверхэмптона“ с коэффициентом 1.73.