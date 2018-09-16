«Вулверхэмптон» обыграл «Бёрнли» и прервал затяжную серию неудач 

В пятом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Бёрнли».
Единственный гол ближе к экватору второго тайма на свой счёт записал Рауль Хименес.
"Волки" добились второй победы кряду, но при этом смогли прервать затяжную серию неудач в Премьер-лиге на своём поле. Она оборвалась на 14 матчах (4 ничьи, 10 поражений).
"Вулверхэмптон" поднялся на 9 место, «Бёрнли» остаётся в зоне вылета.
Протокол игры
Вулверхэмптон
Бёрнли
(1:0) Хименес Рауль 61'
Патрисиу Руй • Беннетт Райан • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Моутинью Жоау • Невеш Рубен 86' • Хонни Кастро • Кошта Элдер 66' (Траоре Адама (66') • Хименес Рауль 76' (Бонатини Леонардо (76') • Жота Диогу 72' 88' (Гиббс-Уайт Морган (88')
Запасные: Радди Джон • Саисс Ромен • Хаус Кортни • Винагре Рубен
Харт Джо • Бардсли Филипп 28' • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли 82' • Леннон Аарон • Хендрик Джефф 79' (Вествуд Эшли (79') • Корк Джек 37' • Гудмундссон Йоханн 68' • Барнс Эшли 56' (Выдра Матей (56') • Воукс Сэм 70' (Вуд Крис (70')
Запасные: Уорд Стивен • Хитон Том • Лонг Кевин • Лоутон Мэттью
16 сентября. Стадион «Молинью».