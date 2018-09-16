«Вулверхэмптон» обыграл «Бёрнли» и прервал затяжную серию неудач

В пятом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Бёрнли».

Единственный гол ближе к экватору второго тайма на свой счёт записал Рауль Хименес

"Волки" добились второй победы кряду, но при этом смогли прервать затяжную серию неудач в Премьер-лиге на своём поле. Она оборвалась на 14 матчах (4 ничьи, 10 поражений).

"Вулверхэмптон" поднялся на 9 место, «Бёрнли» остаётся в зоне вылета.

Протокол игры

Вулверхэмптон

Бёрнли

(1:0) Хименес Рауль 61'

Запасные: Радди Джон • Саисс Ромен • Хаус Кортни • Винагре Рубен

16 сентября. Стадион «Молинью».