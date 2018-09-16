«Ливерпуль», ЦСКА, Черышев, «Манчестер Юнайтед» — в обзоре дня

Фото лучше не смотреть. Об этом и другом — в нашем дайджесте главных футбольных новостей дня.

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» благодаря голам Вейналдума и Фирмино В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 39-й минуте игры мяч после подачи с углового отлетел к полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму, который головой отправил его под перекладину. Нападающий Роберто Фирмино укрепил преимущество гостей, забив на 54-й минуте встречи. Единственным голом в составе «шпор» отметился полузащитник Эрик Ламела , который отправил мяч в ворота мерсисайдцев в компенсированное время встречи.

«Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонцы набрали 9 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 15 очков и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Англии. В следующем туре АПЛ соперником «Тоттенхэма» станет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Ливерпуль» примет на стадионе «Энфилд» «Саутгемптон». Матчи пройдут 22 сентября.

Вертонген проткнул пальцем глаз Фирмино Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген во время домашнего матча пятого тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) нанёс травму глаза форварду мерсисайдцев Роберто Фирмино. В одном из эпизодов игры в середине второго тайма защитник лондонского клуба пытался остановить бразильца и угодил своим пальцем ему в глаз. Нападающий «Ливерпуля» был вынужден покинуть поле, вместо него вышел хавбек Джордан Хендерсон

Фото доступно на странице Squawka News в «Твиттере».

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что обследование в больнице не выявило у Фирмино серьёзных повреждений глаза, однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионом с «ПСЖ», который состоится 18 сентября на «Энфилде», находится под вопросом. Стоит отметить, что Роберто стал автором второго гола своей команды, отличившись на 54-й минуте.

Гол Полоза принёс «Рубину» победу над «Енисеем» В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе победителей гол на свой счёт записал нападающий Дмитрий Полоз, который отличился после передачи от иранского форварда Сердара Азмуна на шестой минуте. Таким образом, «Рубин» прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ (четыре ничьих, одно поражение). «Рубин» (10 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Енисей» (5) — на 13-й строчке. В матче следующего тура казанская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а красноярцы примут «Урал». Обе встречи пройдут 22 сентября.

Дубль Жамалетдинова помог ЦСКА разгромить «Уфу» ЦСКА одержал крупную победу в матче 7-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. В концовке первого тайма «армейцы» провели атаку по правому флангу. Никола Влашич прострелил в штрафную, Джемал Табидзе неудачно скинул мяч в центр, Фёдор Чалов развернулся и из вратарской пробил точно в дальний угол. На 59-й минуте Влашич с левого края сделал заброс в штрафную, Тимур Жамалетдинов выскочил из-за спин защитников и вколотил мяч в сетку. Спустя несколько минут Влашич получил передачу на ход, дошёл до штрафной и вырезал диагональ на дальнюю штангу, а Жамалетдинов в касание переправил мяч в сетку. ЦСКА набрал 12 очков и вышел на 4-е место в таблице чемпионата. «Уфа» (4) — 14-я.

Дубль Ткачёва помог «Арсеналу» разгромить «Крылья Советов» Тульский «Арсенал» победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник Сергей Ткачёв, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма Ткачёв оформил дубль после результативной передачи хавбека Кантемира Берхамова . Нападающий Лука Джорджевич забил на 73-й минуте, а точку в игре поставил полузащитник Георги Костадинов . «Арсенал», набрав восемь очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенства России, «Крылья Советов» (7) — 12-е. В следующем туре «оружейники» на своём поле сыграют с «Рубином» (22 сентября), самарская команда дома встретится с «Краснодаром» (24 сентября).

Каррера: Пилипчук знает наших игроков и может подсказать Рахимову по «Спартаку» Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». «Может ли Рашид Рахимов что-то поменять в „Ахмате“ за короткий срок? Увидим это завтра. Они мотивированы, мы мало знаем, как они сыграют, поэтому отдаём себе отчёт, что нас ждет тяжёлый матч, как и все остальные. Рахимов сказал, что Роман Пилипчук может детально подсказать по „Спартаку“? Наблюдая за нашими матчами, аналитик готов подметить детали. Он знаком с характеристиками наших игроков. Что касается ротации, то нет смысла рисковать теми, кто работал индивидуально, перед таким количеством матчей. Мы готовы, у нас достаточно футболистов, в том числе есть молодёжь. Будет место для всех в следующих играх», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по местному времени.

«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом», Черышев отыграл 77 минут «Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» в матче 4-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 0:0. В составе «летучих мышей» 77 минут на поле провёл полузащитник сборной России Денис Черышев, его заменил бельгийский форвард Миши Батшуайи. «Валенсия» набрала три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, подопечные Марселино Гарсии Тораля пока не одержали ни одной победы в этом сезоне. В активе у «Бетиса» 5 баллов, севильская команда идёт пятой. В следующем туре Примеры «Валенсия» 23 сентября сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Бетис» в этот же день примет «Атлетик».

Манчестер Юнайтед » на выезде переиграл «Уотфорд» «Уотфорд» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, отличившийся на 35-й минуте. До перерыва «красные дьяволы» удвоили преимущество благодаря точному удару защитника Криса Смоллинга , результативную передачу отдал хавбек Маруан Феллайни. Точку в матче поставил форвард хозяев Андре Грэй на 65-й минуте после паса полузащитника Абдулайе Дукуре. «Манчестер Юнайтед», набрав девять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства Англии, «Уотфорд» (12) — четвёртое. В следующем туре команда Жозе Моуринью примет «Вулверхэмптон», «Уотфорд» в гостях встретится с «Фулхэмом». Оба матча состоятся 22 сентября.

Гол Инсинье принёс «Наполи» победу над «Фиорентиной» «Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 4-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье, ему ассистировал Аркадиуш Милик . «Наполи» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В активе у «Фиорентины» шесть баллов, команда располагается на четвёртой позиции. В следующем туре Серии А «Наполи» 23 сентября сыграет на выезде с «Торино», а «Фиорентина» 19 сентября встретится в гостях с «Сампдорией» в перенесённом матче первого тура.

«Интер» проиграл «Парме» на «Сан-Сиро» «Интер» проиграл «Парме» в матче 4-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 79-й минуте забил вышедший на замену защитник «Пармы» Федерико Димарко . «Интер» потерпел второе поражение в этом сезоне, в первом туре миланская команда на выезде проиграла «Сассуоло» (0:1). В активе у «Интера» 4 очка, подопечные Лучано Спаллетти занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Парма» (4) — на 12-м. В следующем туре Серии А «Интер» 22 сентября сыграет на выезде с «Сампдорией», а «Парма» в этот же день примет «Кальяри».