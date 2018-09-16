В Приморском крае пройдет второй тур губернаторских выборов

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. / ТАСС /. Второй тур выборов губернатора Приморского края пройдет в воскресенье, сообщила избирательная комиссия региона. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).

"Повторное голосование назначено на 16 сентября 2018 года по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей — Ищенко Андрею Сергеевичу и Тарасенко Андрею Владимировичу", — уточнили в избиркоме.

По данным краевой администрации, в воскресенье в Приморье будет работать более 1,3 тыс. избирательных участков во всех муниципалитетах. Практически везде установлены камеры наблюдения, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность выборов. Также за выборами будут следить независимые общественные наблюдатели. На избирательных участках Владивостока и Хасанского района будут установлены 145 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

О кандидатах

Андрей Тарасенко (55 лет) — врио губернатора Приморского края, был назначен на должность 4 октября 2017 года и сменил на этом посту Владимира Миклушевского. До этого с 2013 года он возглавлял предприятие «Росморпорт».

Тарасенко родился во Владивостоке, окончил Нахимовское военно-морское училище, затем — Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. Получил диплом Российской академии госслужбы при президенте РФ и Российского государственного социального университета. Доктор психологических наук, профессор, капитан первого ранга.

Андрей Ищенко (37 лет) — председатель краевого отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», президент благотворительного фонда «Вместе сможем больше», вице-президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

Родился в Лесозаводске, в 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности инженер-судоводитель.