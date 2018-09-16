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ПСВ деклассировал «Ден Хааг», «Аякс» разгромил «Гронинген» и другие результаты пятого тура чемпионата Голландии
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ПСВ деклассировал «Ден Хааг», «Аякс» разгромил «Гронинген» и другие результаты пятого тура чемпионата Голландии 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках пятого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим разгромные победы ПСВ и «Аякса» над «Ден Хаагом» и «Гронингеном» соответственно.
"Ден Хааг" — ПСВ — 0:7  Голы: Лосано, 18 — 0:1, де Йонг, 45 — 0:2, Перейро, 54 (пенальти) — 0:3, Лосано, 73 — 0:4, Гутьеррес, 75 — 0:5, Бергвейн, 90 — 0:6, Перейро, 90 (пенальти) — 0:7.
ПСВ: Зут, Тасенде, Виргевер, Швааб, Думфрис (Бехич, 79), Хендрикс, Перейро, Росарио (Гутьеррес, 70), Бергвейн, де Йонг, Лосано (Мален, 76).
"Де Графсхап" — «Венло» — 1:2  Голы: Сушич, 6 — 0:1, Пост, 30 — 0:2, Бюргзорг, 89 — 1:2.
"Аякс" — «Гронинген» — 3:0  Голы: Хунтелар, 18 (пенальти) — 1:0, Хунтелар, 66 — 2:0, Тадич, 76 — 3:0.
"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, Нерес, Шене (Эйтинг, 77), Тадич (ван де Бек, 79), Хунтелар, Зийех (Лабьяд, 87).
"Виллем II" — «Эксельсиор» — 2:2  Голы: Брейнс, 31 — 0:1, Махмудов, 82 — 0:2, Фран Соль, 86 — 1:2, Кристинссон, 88 — 2:2.
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