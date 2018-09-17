Прогноз на матч Барселона — ПСВ: будут ли у каталонцев проблемы с командой ван Боммела

«Барселона» — ПСВ. Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (18.09.2018, 19:55 мск).

На «Камп Ноу» новый евросезон откроется матчем между чемпионами Испании и Нидерландов — «Барселона» примет в гости ПСВ. Конечно, на бумаге фаворит в этой паре более чем очевиден — букмекеры предлагают на чистый выигрыш «копеечный» коэффициент, предрекая разгром. Но если вспоминать прошлые матчи «сине-гранатовых» с эйндховенцами — ни в одном из них каталонцам не было просто.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.104, X — 12.75, П2 — 28.00. ТБ 2,5 — 1.24, ТМ 2,5 — 3.98.

"Барселона"

"Барселона" уверенно начала защиту своего чемпионского титула в испанской Ла Лиге, стартовав с четырёх побед кряду. Сперва дома был крупно обыгран «Алавес» (3:0), затем лишь минимально, по причине отвратительного состояния газона, «блаугранас» переиграли в гостях «Вальядолид» (1:0), а перед отъездом в свои национальные сборные каталонские звёзды устроили голевую феерию на «Камп Ноу», разбив «Уэску» (8:2). Но вот после двухнедельной паузы «Барселона» с огромным трудом обыграла в гостях «Реал Сосьедад» (2:1) — во многом это стало возможным за счёт блестящей игры тер Штегена в воротах.

Но «Барселона» в этом сезоне значительно больше хочет выиграть Лигу чемпионов, ведь с момента завоевания ими трофея в 2015-м году началась гегемония мадридского "Реала" , который трижды подряд забирал себе «ушастого». Разумеется, это серьёзно бьёт по самолюбию каталонского суперклуба.

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В прошлом сезоне ПСВ к чемпионскому титулу в Нидерландах привёл Филлип Коку . Но по окончании сезона он, после 5-летней работы в Эйндховене, решил переехать в турецкий «Фенербахче». Руководство клуба пошло на рискованный шаг, доверив пост главного тренера Марку ван Боммелу, который до этого времени практически не имел опыта тренерской работы — ранее он работал помощником в юношеской сборной Голландии, сборных Саудовской Аравии и Австралии, а также год поработал главным тренером юношеской команды ПСВ. Но от своего тестя Берта ван Марвейка он на протяжении многих лет узнавал много полезного.

ПСВ вынужден был начинать свой путь в Лиге чемпионов с раунда плей-офф, но там эйндховенцы достаточно легко завоевали путёвку в групповой этап, разобравшись с белорусским БАТЭ (3:2, 3:0). В Эредивизии «красно-белые» начали по-чемпионски, выиграв стартовые 5 матчей. Хотя в середине августа выездные победы над «Фортуной» (2:1) и «Зволле» (2:1) вырывались на последних секундах. Зато в последних двух матчах ПСВ решил запугать «Барселону», разгромив дома «Виллем» (6:1) и на выезде «Ден Хааг» (7:0).

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Где смотреть матч

Переместиться на стадион «Камп Ноу» во время игры позволят телеканалы «Матч ТВ» (19:45 мск) и «Матч! Футбол 2» (19:40 мск). Текстовая трансляция матча «Барселона» — ПСВ будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Статистика очных противостояний «Барселоны» и ПСВ показывает примерное равенство: +2=3-1, разница мячей — 12:12. Что правда, в последний раз команды играли друг против друга в сезоне 1997/1998, и тогда на групповом этапе Лиги чемпионов они дважды сыграли вничью с одинаковым счётом 2:2.

Интересные факты

"Барселона" выиграла все 5 официальных матчей нынешнего сезона (+5=0-0, 16:4);

"Барселона" имеет 30-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+27=3-0, 92:15);

"Барселона" имеет 26-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах ЛЧ, которая продолжается уже более пяти лет (+24=2-0, 81:13);

"Барселона" забивала не менее двух голов в последних пяти домашних матчах ЛЧ (+5=0-0, 15:2);

В предыдущих шести очных матчах «Барселоны» и ПСВ забивалось не менее трёх голов (+2=3-1, 12:12);

ПСВ имеет 7-матчевую победную серию, забивая в каждом из матчей не менее двух голов (+7=0-0, 27:5);

ПСВ имеет 10-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах ЛЧ, не считая квалификации и раунда плей-офф (+0=3-7, 7:21).