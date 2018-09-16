«Это не реально»: Татьяна Навка показала асану, после которой проходят все болезни

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка человек невероятно занятой: муж, дети, ледовые проекты, участие в жюри КВН, посещение мероприятий, проводимых коллегами и т.д. Но она, воспитанная в спорте в малолетства, всегда находит время для тренировок. Лучшее, что помогает фигуристке поддерживать отличную форму — это йога. В свежей публикации Instagram Татьяна опубликовала пост с фото в необычной позе.

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«Поза петли или на санскрите «ПАШАСАНА», — написала звезда. Рекомендуется при остеохондрозе любых отделов позвоночника, воспалительных, аллергических и инфекционных заболеваниях дыхательных путей, тугоподвижности суставов плечевых и коленных, усталости и головных болях. Тонизирует органы брюшной полости, особенно селезенку, печень и поджелудочную железу. Способствует уменьшению жировых отложений в области талии. Так что желаю всем удачи».

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