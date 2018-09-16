«Это не реально»: Татьяна Навка показала асану, после которой проходят все болезни 

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка человек невероятно занятой: муж, дети, ледовые проекты, участие в жюри КВН, посещение мероприятий, проводимых коллегами и т.д. Но она, воспитанная в спорте в малолетства, всегда находит время для тренировок. Лучшее, что помогает фигуристке поддерживать отличную форму — это йога. В свежей публикации Instagram Татьяна опубликовала пост с фото в необычной позе.
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«Поза петли или на санскрите «ПАШАСАНА», — написала звезда. Рекомендуется при остеохондрозе любых отделов позвоночника, воспалительных, аллергических и инфекционных заболеваниях дыхательных путей, тугоподвижности суставов плечевых и коленных, усталости и головных болях. Тонизирует органы брюшной полости, особенно селезенку, печень и поджелудочную железу. Способствует уменьшению жировых отложений в области талии. Так что желаю всем удачи».
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«Лучшее, что я обрела!»: Навка с нежностью поздравила младшую дочь с днем рожденияСегодня четыре года исполнилось младшей наследнице Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Фигуристка в честь этого события опубликовала несколько снимков с именинницей и поздравила ее в соцсети. Подписчики бурно отреагировали. «Так просто не выкрутишься. Татьяна, вы, конечно, молодец, гибкая!», «Ничего себе! Посмеиваетесь над нами?», «Я как из ЦСКА ушла в театр на льду ещё была ого-го… А потом задвинула спортзал, правда, на лёд выхожу благо мышцы помнят все. Но если я так согнусь, а точнее если меня так согнут, то для того чтобы выгнуть обратно нужно будет МЧС вызывать», «Как бы я не старалась у меня не получиться», «Я пробовала, так невозможно», «Мотивирующие фото, но толку мало», «Это не реально, вы герой!», «Спасибо, буду стараться, но боюсь так не смогу», — написали они.