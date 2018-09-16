Ещё
Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм: кто будет забивать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм: кто будет забивать 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках пятого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет «Вест Хэм». Команды серьёзно потратились на летнем трансферном рынке, но пока что не впечатляют своих фанатов.
Эвертон
"Эвертон" имеет высокие амбиции, что подчеркнула летняя трансферная политика клуба. Но пока что команда Марку Силвы не радует своих фанатов. «Ириски» в стартовых четырёх турах ни разу не проиграли, однако и победили лишь раз. Конечно, от мерсисайдцев ждут гораздо большего.
Вест Хэм  "Вест Хэм" тоже серьёзно потратился на усиление состава, но выступает гораздо хуже. В четырёх стартовых турах «молотобойцы» лишь проигрывали, и если гостевые поражения от «Арсенала» и «Ливерпуля» можно оценивать обыденно, то неудачи в домашних встречах с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном» стали ударом по самолюбию.
Где смотреть матч
Игру на «Гудисон Парк», которая стартует в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».
Статистика личных встреч
"Эвертон" — «Вест Хэм»: +24=12-8. Разница мячей: 80-41.
"Эвертон" в эпоху Премьер-лиги чаще обыгрывал «Вест Хэм», чем терял очки в матчах против этого соперника.
Интересные факты
— «Эвертон» обыгрывал «Вест Хэм» в АПЛ 24 раза — чаще, чем любую другую команду.
— «Эвертон» забил «Вест Хэму» 80 голов в АПЛ — больше, чем любой другой команде.
— «Эвертон» выиграл лишь один из 12 последних игр АПЛ в воскресенье (2 ничьи, 9 поражений).
— «Вест Хэм» выиграл лишь один из 15 последних гостевых игр АПЛ (5 ничьих, 9 поражений).
— Тео Уолкотт забил «Вест Хэму» в АПЛ 6 голов — больше, чем любой другой команде.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Эвертон" и «Вест Хэм» можно назвать коллегами по несчастью — обе команды не впечатляют после серьёзных летних трат на трансферном рынке. «Ириски» кажутся фаворитами, но не всё так однозначно. Мы предлагаем ставить не на исход поединка, а на голы с обеих сторон. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.65.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Эмполи - Лацио: ждать ли победу римлян Прогноз на матч "Вердер" - "Нюрнберг": кто победит Прогноз на матч Леганес - Вильярреал: поединок двух последних команд Ла Лиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение