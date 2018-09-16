Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм: кто будет забивать

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет «Вест Хэм». Команды серьёзно потратились на летнем трансферном рынке, но пока что не впечатляют своих фанатов.

Эвертон

"Эвертон" имеет высокие амбиции, что подчеркнула летняя трансферная политика клуба. Но пока что команда Марку Силвы не радует своих фанатов. «Ириски» в стартовых четырёх турах ни разу не проиграли, однако и победили лишь раз. Конечно, от мерсисайдцев ждут гораздо большего.

Вест Хэм "Вест Хэм" тоже серьёзно потратился на усиление состава, но выступает гораздо хуже. В четырёх стартовых турах «молотобойцы» лишь проигрывали, и если гостевые поражения от «Арсенала» и «Ливерпуля» можно оценивать обыденно, то неудачи в домашних встречах с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном» стали ударом по самолюбию.

Где смотреть матч

Игру на «Гудисон Парк», которая стартует в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Статистика личных встреч

"Эвертон" — «Вест Хэм»: +24=12-8. Разница мячей: 80-41.

"Эвертон" в эпоху Премьер-лиги чаще обыгрывал «Вест Хэм», чем терял очки в матчах против этого соперника.

Интересные факты

— «Эвертон» обыгрывал «Вест Хэм» в АПЛ 24 раза — чаще, чем любую другую команду.

— «Эвертон» забил «Вест Хэму» 80 голов в АПЛ — больше, чем любой другой команде.

— «Эвертон» выиграл лишь один из 12 последних игр АПЛ в воскресенье (2 ничьи, 9 поражений).

— «Вест Хэм» выиграл лишь один из 15 последних гостевых игр АПЛ (5 ничьих, 9 поражений).

— Тео Уолкотт забил «Вест Хэму» в АПЛ 6 голов — больше, чем любой другой команде.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Эвертон" и «Вест Хэм» можно назвать коллегами по несчастью — обе команды не впечатляют после серьёзных летних трат на трансферном рынке. «Ириски» кажутся фаворитами, но не всё так однозначно. Мы предлагаем ставить не на исход поединка, а на голы с обеих сторон. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.65.