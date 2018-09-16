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«Ден Хааг» — ПСВ — 0:7, «Аякс» — «Гронинген» — 3:0 (обзоры)
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«Ден Хааг» — ПСВ — 0:7, «Аякс» — «Гронинген» — 3:0 (обзоры) 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей пятого тура чемпионата Голландии.
"Ден Хааг" — ПСВ — 0:7  "Аякс" — «Гронинген» — 3:0
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