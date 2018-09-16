Прогноз на матч Заря — Динамо: чего ждать от киевлян после двухнедельной паузы

«Заря» Луганск — «Динамо» Киев. Прогноз на матч 8-го тура украинской Премьер-лиги (16.09.2018, 17:00 мск).

Донецкий «Шахтёр» вчера укрепил своё лидерство в украинской Премьер-лиге, оторвавшись от киевского «Динамо» уже на 8 очков. Чтобы сохранять интригу в борьбе за чемпионский титул столичная команда должна сегодня обязательно обыгрывать луганскую «Зарю». Букмекеры считают киевлян фаворитами, но не очевидными — предлагаемый коэффициент на победу гостей достаточно высок.

Коэффициенты на матч: П1 — 5.30, X — 3.82, П2 — 1.69. ТБ 2,5 — 2.12, ТМ 2,5 — 1.77.

Команда

"Динамо"

"Заря"

"Заря" Луганск

Луганчане достойно сражались в квалификации Лиги Европы, остановившись в шаге от группового этапа, вылетев от немецкого «РБ Лейпцига» (0:0, 2:3), пропустив роковой гол на последних минутах ответного матча в Германии. Теперь команде Юрия Вернидуба придётся концентрироваться исключительно на внутреннем первенстве. Почему бы не побороться с «Динамо» за серебряные медали? Если «Заря» сегодня победит, то опередит «бело-голубых» в турнирной таблице. Перед уходом чемпионата на двухнедельную паузу «Заря» в гостях разгромила «Арсенал-Киев» (5:0).

"Динамо" Киев

Киевское «Динамо» перед матчами национальных сборных серьёзно разочаровало, выдав серию матчей без побед. И если неудачи в матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:3, 0:0) можно объяснить силой соперника, то выездная ничья с «Черноморцем» (1:1) и домашний проигрыш «Карпатам» (0:2) оправдать очень сложно. После фиаско со львовянами Александр Хацкевич намекнул о своей отставке, но руководство клуба, видимо, её не приняло, а чуть позже белорусский специалист отметил, что его неправильно поняли. Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что лет 5-6 уволил бы тренера после череды неудач, но сейчас не делает этого, так как чувствует, что у Хацкевича ещё всё получится. Хотя причина также может быть в том, что в современных украинских реалиях крайне сложно привлечь в клуб квалифицированного тренера, поэтому остаётся продолжать верить в Хацкевича.

Где смотреть матч

Текстовая трансляция матча «Заря» — «Динамо» на портале LiveResult.Ru в подробностях опишет все события, которые будут происходить в этой встрече.

Статистика личных встреч

"Заря" имеет весьма неприятную статистику личных встреч с «Динамо»: +4=8-30, разница мячей — 28:91. В прошлом сезоне не смогли обыграть киевлян ни в одном из четырёх сыгранных матчей: сперва была ничья 4:4, после чего динамовцы выиграли 3 других очных матча — 3:2, 4:0 и 1:0.

Интересные факты

"Заря" выиграла лишь 1 матч из последних шести (+1=3-2, 9:7);

"Заря" выиграла лишь 1 домашний матч из последних пяти в УПЛ (+1=2-2, 3:5);

В четырёх из последних пяти очных встреч «Зари» с «Динамо» проходила ставка «Обе забьют и Тотал больше 2,5» (+1=1-3, 8:13);

"Динамо" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах с «Зарёй» (+4=3-0, 12:8);

"Динамо" обладает лучшей обороной чемпионата — 3 пропущенных гола;

"Динамо" является самой скучной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 1.33 гола за игру;

"Динамо" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-2, 2:6);

В последних трёх выездных матчах «Динамо» проходила ставка «Обе команды забьют» (+0=2-1, 3:5);

"Динамо" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах УПЛ (+6=1-0, 12:4).