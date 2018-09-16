Вальверде: «Тер Штеген совершил несколько очень хороших сейвов в матче с „Реалом Сосьедад“

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу в гостевом матче над «Реалом Сосьедад» (2:1) в 4-м туре чемпионата Испании.

«Нам пришлось поработать, чтобы победить. Но все прошло хорошо. Тер Штеген совершил несколько очень хороших сейвов. Мы знаем, как трудно выиграть здесь.

У нас были проблемы с попаданием в штрафную соперника, но после перерыва нам удалось исправить свои огрехи. Мы иногда теряли контроль над игрой, давая сопернику инициативу.

Я не собираюсь особо волноваться по нашей игре, но мы постараемся исправить ошибки, которые сделали», — приводит слова тренера Football Espana.