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Прогноз на матч Бордо — Ним: жирондинцы хотят покинуть зону вылета
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Прогноз на матч Бордо — Ним: жирондинцы хотят покинуть зону вылета 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одном из матчей пятого тура французской Лиги 1 «Бордо» примет «Ним». Команда Эрика Бедуэ располагается в зоне вылета и намерена как можно скорее начать подъём. В воскресенье «жирондинцев» устроит только победа.
Бордо
Некогда грозный «Бордо», участник нынешней Лиги Европы, старт сезона провалил. Победа над «Монако» (2:1) — единственный успех «жирондинцев», располагающихся в зоне вылета. Проблемы команды, возможно, были связаны с пертурбациями на тренерском мостике. Гус Пойет после конфликта с руководством покинул клуб, а новым главным тренером был назначен Эрик Бедуэ. Именно он будет стараться поднять «Бордо».
Вернувшийся в элиту после долгого перерыва «Ним» отлично вошёл в сезон, обыграв в матче-триллере «Анже» (4:3) и одолев «Марсель» (3:1). После этого «крокодилы» потерпели два поражения — от «Тулузы» (0:1) и «ПСЖ» (2:4).
Статистика личных встреч
"Бордо" — «Ним»: +23=15-16. Разница мячей: 80-78.
В последний раз «Бордо» и «Ним» встречались в чемпионате в далёком сезоне 1992/93. Тогда команды дважды сыграли вничью (0:0, 1:1).
Интересные факты
— «Бордо» выиграл 3 из 4 последних домашних матчей, забивая в них как минимум два гола.
— «Ним» выступает в элиту французского футбола впервые с сезона 1992/93.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Бордо" нужно преодолевать кризис. Победить в воскресенье команде Эрика Бедуэ важно с психологической точки зрения, ведь на следующей неделе «жирондинцам» предстоит старт в групповом этапе Лиги Европы. Наша ставка: «Победа „Бордо“ с коэффициентом 1.9.
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