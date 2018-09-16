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Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге
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Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поделился, что его не устраивает в защитнике команды Крисе Смоллинге, передает "Советский спорт".
"Он был очень хорош, мне все понравилось. Единственное, что мне в нем не нравится — его прическа. Но кто я такой, чтобы указывать ему, как стричься?
Смоллинг играет хорошо, но он не один такой. Виктор Линделеф и Маруан Феллайни тоже провели два важных матча против «Бернли» и «Уотфорда». Эти две команды играют в два мощных форварда, поэтому нашей обороне пришлось нелегко", — приводит слова специалиста FourFourTwo.
Смоллинг забил победный мяч в матче с «Уотфордом» (2:1).
Ранее Моуринью назвал игроков, которых хотел бы сохранить в команде.
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