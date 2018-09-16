Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ему не нравится в защитнике Смоллинге

"Он был очень хорош, мне все понравилось. Единственное, что мне в нем не нравится — его прическа. Но кто я такой, чтобы указывать ему, как стричься?

Смоллинг играет хорошо, но он не один такой. Виктор Линделеф и Маруан Феллайни тоже провели два важных матча против «Бернли» и «Уотфорда». Эти две команды играют в два мощных форварда, поэтому нашей обороне пришлось нелегко", — приводит слова специалиста FourFourTwo.

Смоллинг забил победный мяч в матче с «Уотфордом» (2:1).

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