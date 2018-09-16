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Красавица-теннисистка показала, как выглядела в 14 лет. Она стесняется этой фотки
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Красавица-теннисистка показала, как выглядела в 14 лет. Она стесняется этой фотки 

SPORT24.ru 7 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Канадка Эжени Бушар, которую многие называют самой горячей теннисисткой мира, показала поклонникам, как выглядела в 14 лет. 24-летняя спортсменка выложила фотографию 10-летней давности в инстаграме. На фото она позирует на теннисном корте с ракеткой в руках и в брекетах для коррекции зубов.
«Моя первая фотосессия, когда мне было 14 лет. А-ха-ха-ха-ха-ха. Боже мой, почему я опубликовала это. Ммм, брекеты», — написала Бушар.
Фотография собрала более 77 тысяч отметок «Нравится». Многие поклонники Бушар выразили удивление тем, как теннисистка изменилась за 10 лет. Некоторые подписчики подшучивают над спортсменкой-красавицей, а кто-то отмечает, что она и раньше была милой.
Американская теннисистка Слоан Стивенс тоже оставила комментарий, назвав Бушар душкой.
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