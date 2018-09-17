iNADO просит ВАДА дать время на обсуждение новых условий восстановления РУСАДА

Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) призвал ВАДА соблюдать дорожную карту в отношении восстановления РУСАДА или, как минимум, предоставить участникам антидопинговых организаций всего мира время рассмотреть целесообразность смягчения требований и разумного компромисса.

«Спортивное сообщество с нетерпением ждёт возвращения России как равноправного участника, но не во что бы то ни стало. Когда будет достигнуто удовлетворяющее всех завершение санкций в отношении России — это должно произойти под контролем спортивного сообщества и быть им принято. В данный момент рекомендация восстановить РУСАДА подвергается резкой критике со стороны многочисленных атлетов и антидопинговых организаций. ВАДА должна придерживаться принципов добросовестного управления и обеспечить, чтобы такое важное решение имело достаточное время для подробных консультаций и рассмотрения.

iNADO с нетерпением ожидает полного возвращения РУСАДА в кротчайшие сроки, но в соответствии с законом. На основании писем между Россией и ВАДА любой разумный человек сделает вывод о том, что Россия ещё не выполнила свои обязательства перед мировым спортивным сообществом. ВАДА должна принимать свои решения на основе последовательного применения принципов, а не просто из соображений, потворствующих воле могущественной нации.

iNADO последовательно поддерживает соблюдение ВАДА дорожной карты, и это остаётся так же важно, как и в самом начале. Настало время для ВАДА отступить, чтобы все заинтересованные стороны тщательно разобрались в ситуации и определили, действительно ли смягчение дорожной карты является правильным решением», — говорится в заявлении iNADO.