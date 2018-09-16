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«Было холодно и темно»: екатеринбуржцы поделились впечатлениями о ночном забеге в ЦПКиО
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«Было холодно и темно»: екатеринбуржцы поделились впечатлениями о ночном забеге в ЦПКиО 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
В ЦПКиО имени Маяковского 15 сентября прошёл ночной забег, который уже стал таким же традиционным в Екатеринбурге, как марафон «Европа-Азия» или «Кросс нации».
В нём приняли участие более тысячи человек. Взрослые и дети с фонариками на головах и в руках пробежали дистанции в 3 и в 10 километров.
Самые яркие снимки этого забега мы собрали в большой фоторепортаж, а сейчас решили посмотреть, что писали об этом участники забега в социальных сетях.
Мы просмотрели страницы екатеринбуржцев в Instagram и отобрали несколько публикаций. Тут и рассказы о личных рекордах бегунов, и слова благодарности тем, кто пробежал дистанцию вместе с ними, и оценка организации забега.
Посмотрите нашу подборку, вдруг в следующем году вам тоже захочется пробежать по неосвещённому парку Маяковского.
Начнём с видео, которое показывает масштаб забега:
А вот и оценка организации забега. Пишут, что всё было на уровне. Даже памятник Кирову осветили.
«Это самые тёмный 10 километров», — пишет Павел. В этом-то и вся суть этого забега.
Несколько постов, в которых люди делятся своими эмоциями и благодарят тех, кто пробежал дистанцию вместе с ними:
Врач-нейрохирург из Екатеринбурга постоянно принимает участие в забегах, в том числе и в ночном. За три года он улучшил свой результат на дистанции в 10 километров на 11 минут.
А вот каким был маршрут на 10 километров:
Вот такие медали вручали бегунам:
Пишут, что они светятся в темноте. Символично.
Вот как нужно готовиться к забегу.
Кто-то 15 сентября осилил два забега. Ночной и утренний — «Кросс нации». Мы, кстати, собирали фоторепортаж оттуда, а потом опубликовали подборку красивых участниц забега.
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