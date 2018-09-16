Прогноз на матч Марсель — Генгам: интригой не пахнет

Пятый тур чемпионата Франции закроет матч между «Марселем» и «Генгамом». Команда Руди Гарсии считается безоговорочным фаворитом, но «красно-чёрные» планируют дать бой на «Велодроме».

Марсель

"Марсель" посредственно начал новый чемпионат. В прошлом туре команда Руди Гарсии добилась яркой гостевой победы над «Монако» (3:2), но до этого имели место быть две осечки — поражение от «Нима» и ничья с «Ренном». Словом, провансальцам только предстоит обрести стабильность.

Генгам

"Генгам" провалил стартовый отрезок сезона. Команда Антуана Камбуаре является единственной, кто ещё не набирал очки в новом чемпионате. После четырёх поражений «красно-черные» планируют собраться с мыслями и дать бой на «Велодроме».

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Велодром», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Статистика личных встреч

"Марсель" — «Генгам»: +12=4-6. Разница мячей: 29-21.

"Марсель" имеет преимущество в личных встречах с «Генгамом» в чемпионатах Франции.

Интересные факты

— «Марсель» не проигрывал в 6 последних домашних матчах Лиги1 (4 победы, 2 ничьи).

— «Марсель» забивал как минимум дважды в каждом из 5 последних домашних матчей чемпионата.

— «Генгам» проиграл все 4 матча нового чемпионата.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Марсель" в родных стенах обычно показывает атакующий футбол и хорошие результаты. «Генгам» находится в плохом состоянии и имеет призрачные шансы зацепиться за очки на «Велодроме». Наша ставка: «Марсель» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.85.