Пятый тур чемпионата Франции закроет матч между «Марселем» и «Генгамом». Команда Руди Гарсии считается безоговорочным фаворитом, но «красно-чёрные» планируют дать бой на «Велодроме».
Марсель
"Марсель" посредственно начал новый чемпионат. В прошлом туре команда Руди Гарсии добилась яркой гостевой победы над «Монако» (3:2), но до этого имели место быть две осечки — поражение от «Нима» и ничья с «Ренном». Словом, провансальцам только предстоит обрести стабильность.
Генгам
"Генгам" провалил стартовый отрезок сезона. Команда Антуана Камбуаре является единственной, кто ещё не набирал очки в новом чемпионате. После четырёх поражений «красно-черные» планируют собраться с мыслями и дать бой на «Велодроме».
Где смотреть матч
Игру на стадионе «Велодром», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».
Статистика личных встреч
"Марсель" — «Генгам»: +12=4-6. Разница мячей: 29-21.
"Марсель" имеет преимущество в личных встречах с «Генгамом» в чемпионатах Франции.
Интересные факты
— «Марсель» не проигрывал в 6 последних домашних матчах Лиги1 (4 победы, 2 ничьи).
— «Марсель» забивал как минимум дважды в каждом из 5 последних домашних матчей чемпионата.
— «Генгам» проиграл все 4 матча нового чемпионата.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Марсель" в родных стенах обычно показывает атакующий футбол и хорошие результаты. «Генгам» находится в плохом состоянии и имеет призрачные шансы зацепиться за очки на «Велодроме». Наша ставка: «Марсель» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.85.