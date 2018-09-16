В гостях по-прежнему «на ноль»: «Зенит» едет в Оренбург за очередной победой в чемпионате

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

В рамках 7-го тура российской Премьер-лиги лидер чемпионата питерский «Зенит» гостит в Оренбурге, где команду Сергея Семака ожидает сложнейший матч. Хозяева сильны своими действиями не только на глазах собственных болельщиков, но и в целом оставляют своей игрой хорошее впечатление на старте чемпионата. Питерцы на выезде пока не теряют очков и не пропускают, так у подопечных Владимира Федотова есть отличный стимул нарушить это победное шествие соперника.

"Оренбург", несмотря на поражение от «Динамо» (0:2) в прошлом туре, все равно остается одним из главных открытий старта нового сезона. Команда Владимира Федотова делит 4-5 место в турнирной таблице с «Краснодаром», потеряв очки в двух последних турах. Теперь у «Оренбурга» сложнейшее испытание в виде домашнего матча с «Зенитом».

Команда Сергея Семака только в прошлом туре впервые в сезоне потеряла очки, сыграв в Санкт-Петербурге нулевую ничью со "Спартаком" . На счету сине-бело-голубых 16 очков, что позволяет оставаться единоличным лидером РПЛ после шести туров. «Зенит» пропустил всего один гол. Вскрыть оборону сине-бело-голубых крайне сложно. У «Оренбурга» в хорошей форме находятся нападающие Андрей Козлов Андреа Чуканов , но всё равно поразить ворота питерской команды будет тяжело. Это предположение подтверждает и статистика очных матчей.

В рамках Премьер-лиги «Оренбург» и «Зенит» провели между собой два матча, оба из которых завершились победой питерской команды со счётом 1:0. Что касается подготовительного периода к предстоящему матчу, то соперники провели контрольные встречи с казахстанскими клубами. «Оренбург» со счётом 2:0 справился с «Актобе». Забитыми мячами отметились Сутормини Козлов. А «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» провёл встречу с «Кайратом» Андрея Аршавина . Команда Сергея Семака оказалась сильнее 1:0. Единственный гол забил аргентинец Дриусси.

Стоит отметить, что у «Оренбурга» минимальное количество футболистов уезжали в свои сборные, а вот у «Зенита» было много игроков, которые на время покинули расположение клуба. Так, например, нападающий Артем Дзюба вывел сборную России на матч с Турцией с капитанской повязкой, забил гол, но затем получил травму. Товарищеский матч против Чехии он пропустил, однако травма не помешает ему сыграть против «Оренбурга». Хотя Дзюбу есть кем заменить. Антон Заболотный как раз в матче с Чехией забил свой первый гол за национальную команду и сейчас находится в хорошем настроении.

Отметим, что в сезоне 2016/17 питерцы дважды обыграли «горожан» с одинаковым счетом 1:0. В обоих матчах они забивал голы на 17-й минуте — в Санкт-Петербурге отличился Роберт Мак , а в Оренбурге Жулиано реализовал пенальти.

Интересные факты противостояния «Оренбурга» и «Зенита»:

В сезоне2016/17 «Зенит» дважды был сильнее «Оренбурга» со счетом 1:0 В трех гостевых матчах текущего сезона «Зенит» набрал максимум очков и не пропускал голов

"Оренбург" не проигрывает на своем поле с июля 2017 года

В выездных матчах в рамках Премьер-лиги по ходу календарного 2018 года «Зенит» проиграл только однажды ("Локомотиву" 5 мая со счетом 0:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Оренбург": Фролов — Бегич, Сиваков, Андреев, Сутормин, Терехов, Афонин, Чиркин, Чуканов, Мишкич, Козлов.

"Зенит": Лунев — Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак, Эрнани, Дзюба.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит»:

"Оренбург" смог удивить многих на старте чемпионата, но запас прочности потихоньку иссякает, что подтверждают два последних матча, в которых команда Федотова набрала лишь одно очко. «Зенит» выглядит очень уверенно, продолжает приятно удивлять Артем Дзюба, который одинаково хорош как в сборной России, так и в клубе. Если питерцы сыграют в свою игру, шансов взять даже одно очко у хозяев будет немного.

Букмекеры склонны верить в успех лидера чемпионата, предлагая на победу питерцев ставку со средним коэффициентом 1.80 баллов, в то время как на успех «Оренбурга» ставка принимается на уровне 5.30 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 баллов.