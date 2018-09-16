Прогноз на матч ПЕК Зволле — Витесс: Слуцкий продолжает путь в Голландии

В пятом туре чемпионата Голландии «Витесс» сыграет с «ПЕК Зволле». Сможет ли команда Леонида Слуцкого реабилитироваться перед своими фанатами за крупное домашнее поражение от «Аякса»?

ПЕК Зволле

"ПЕК Зволле" начал чемпионат с трёх подряд поражений. Но перед международной паузой команда Джона ван’т Схипа смогла поправить своё настроение, обыграв на выезде «Гронинген» с минимальным счётом 1:0. Спустя несколько недель «Зволле» не прочь развить успех.

Витесс

Фанаты скандировали фамилию Леонида Слуцкого, когда его «Витесс» в первом туре чемпионата Голландии громил «Гронинген» (5:1). Но после этого «жёлто-чёрные» пока не побеждали. Сначала были ничьи с «Херенвеном» (1:1) и АЗ (0:0), а затем — крупное домашнее поражение от «Аякса» (0:4). Команда Слуцкого ужасно выглядела в обороне, а потому российскому специалисту было над чем поработать в международную паузу.

Где смотреть матч

За игрой в Зволле, которая стартует в 17:45 по московскому времени, можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"ПЕК Зволле" — «Витесс»: +4=6-12. Разница мячей: 24-40.

"Витесс" имеет внушительное преимущество над «Зволле» в матчах чемпионатов Голландии.

Интересные факты

— «ПЕК Зволле» проиграл 3 последних домашних матча чемпионата.

— «Витесс» не проигрывал в 5 последних гостевых матчах чемпионата (2 победы, 3 ничьи).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Витесс" обязан обыгрывать на выезде «Зволле», чтобы подчеркнут свои высокие амбиции и в одночасье достойно ответить на крупное поражение от «Аякса». Верим в команду Леонида Слуцкого, хотя предпочитаем подстраховаться форой. Наша ставка: «Витесс» с форой (0)" с коэффициентом 1.55.