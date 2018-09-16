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Прогноз на матч Эспаньол — Леванте: обыграют ли каталонские «попугаи» валенсийских «лягушек»
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Прогноз на матч Эспаньол — Леванте: обыграют ли каталонские «попугаи» валенсийских «лягушек» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Эспаньол» — «Леванте». Прогноз на матч 4-го тура испанской Ла Лиги (16.09.2018, 17:15 мск).
"Эспаньол" и «Леванте» в данный момент являются соседями по турнирной таблице — они набрали после трёх матчей по 4 очка, и теперь каждая из команд будет стараться закрепиться в верхней половине турнирной таблицы. Для этого желательно победить. Букмекеры считают фаворитом в этой встрече каталонцев, оценивая вероятность их победы выше 50%.
Коэффициенты на матч: П1 — 1.86, X — 3.68, П2 — 4.85. ТБ 2,5 — 2.08, ТМ 2,5 — 1.87.
Команда
"Леванте"
"Эспаньол"
"Эспаньол"
"Эспаньол" очень неплохо смотрелся в стартовых матчах сезона. В первом туре «попугаи» заслуженно сыграли вничью в гостевом матче с «Сельтой» (1:1), а ведь в Виго, как известно, даже лидерам сложно разжиться очками. Далее была уверенная домашняя победа над представителем Испании в Лиге чемпионов «Валенсией» (2:0). В прошлом туре команда Руби обидно проиграла на выезде «Алавесу» (1:2). А ведь первый тайм в игре с басками каталонцы выиграли, и в целом по матчу владели преимуществом, но два подряд пропущенных гола в середине второго тайма перевернули всё с ног на голову.
Не сыграет: Хавьер Пуадо (травмирован).
Под вопросом: Давид Лопес.
"Леванте"
"Леванте" просто сенсационно начал нынешний чемпионат, умудрившись крупно обыграть в гостях мощный «Бетис» (3:0). Да, в том матче «лягушки» забили даже больше, чем создали, а не пропустили каким-то чудом, но игра забывается, а результат остаётся. Развить успех команде Пако Лопеса не удалось, и в первом домашнем матче она проиграла «Сельте» (1:2). В прошлом же туре «Леванте» рубился в дерби с «Валенсией» (2:2). «Лягушки» дважды вели в счёте, но всякий раз побеждали в ответ, а в концовке матча были вынуждены играть на отбой, после того, как остались в численном меньшинстве после удаления Коке.
Не сыграют: Хорхе Коке (дисквалифицирован). Армандо Садику (травмирован).
Под вопросом: Серхио Постиго и Борха Майораль.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч «Эспаньола» и «Леванте» показывает почти равенство: +9=11-9, разница мячей — 36:39. В прошлом сезоне команды встречались друг с другом четырежды: в рамках Ла Лиги были зафиксированы ничьи (0:0 и 1:1), а в Кубке Испании «Эспаньол» сумел пройти «Леванте» (1:2, 2:0) после обмена гостевыми победами.
Интересные факты
"Эспаньол" проиграл лишь 1 матч из последних восьми в Ла Лиге (+5=2-1, 14:5);
"Эспаньол" проиграл лишь 1 домашний матч из последних девяти в Ла Лиге (+4=4-1, 12:6);
"Леванте" забивал в каждом из последних девяти матчей Ла Лиги, причём в семи случаях «лягушки» забивали не менее двух голов (+5=1-2, 22:14);
"Леванте" выиграл 4 выездных матча из последних семи в Ла Лиге (+4=1-2, 13:9).
Прогноз от Евро-футбол.ру
В последний раз «Эспаньол» обыгрывал «Леванте» в рамках Ла Лиги ещё в 2014-м году. Традиционно «попугаям» тяжело даются матчи с «лягушками», так что ставить на их чистую победу рискованно. Тем не менее забивать каталонцы должны здесь в любом случае — валенсийцы в каждом матче позволяют соперникам вольности у своих ворот. Наш прогноз: «Эспаньол» забьёт 1 или 2 гола — коэффициент 1.65  Михаил КРИПАК
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