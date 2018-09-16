Вратарь забил дичайший автогол, просто выбивая мяч. Сложно понять, как такое могло случиться

Автогол, который некоторые СМИ и журналисты уже окрестили самым нелепым в сезоне, был забит в чемпионате Болгарии. Литовский голкипер софийского ЦСКА Витаутас Черняускас после передачи от партнера по команде пытался под прессингом нападающего из «Черно море» выбить мяч подальше, но промахнулся. Мяч подскочил и не очень быстро покатился в ворота. 29-летний голкипер до последнего пытался спасти ситуацию, но в итоге выглядел все смешнее и не спас команду от гола. Так счет в матче стал равным — 1:1.

ЦСКА в итоге сумел вырвать победу со счетом 3:1 и вышел на первое место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Левски», у которого есть игра в запасе. «Черно море» располагается на пятой позиции.