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Прогноз на матч «Вердер» — «Нюрнберг»: кто победит
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Прогноз на матч «Вердер» — «Нюрнберг»: кто победит 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Вердер» и «Нюрнберг» откроют матчи Бундеслиги в воскресенье.
Вердер
В прошлом сезоне «Вердер» оказался на итоговой одиннадцатой позиции. Перед стартом новых «боёв» в Бундеслиге «музыканты» неплохо потратились на семерых новичков. Результат получается достаточно неплохой, четыре очка за два игровых дня.
Нюрнберг
"Нюрнберг" привыкает к новой обстановке в Бундеслиге. В крайний игровой день «Нюрнберг» добыл свои первые очки за счёт ничейного результата с «Майнцем».
Где смотреть матч
Поединок «Вердер» — «Нюрнберг» состоится в Бремене на стадионе " Везерштадион" (вместимость: 42100), 16.08.2018 в 16:30. Следить за игрой можно на портале Liveresult
Статистика личных встреч
"Вердер" — «Нюрнберг»: +7=4-3. Разница мячей: 26:18.
Последняя очная встреча команд состоялась четыре года назад. «Вердер» был сильнее 2:0.
Интересные факты
— Более десяти лет в очных встречах команды забивают минимум один мяч.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Нюрнберг" будет вести борьбу за выживание, а «Вердер» явно команда, претендующая на место в верхней части турнирной таблице. Хозяева должны набирать три очка, П1 — 1,65.
Константин Лицин
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