Прогноз на матч «Вердер» — «Нюрнберг»: кто победит

«Вердер» и «Нюрнберг» откроют матчи Бундеслиги в воскресенье.

Вердер

В прошлом сезоне «Вердер» оказался на итоговой одиннадцатой позиции. Перед стартом новых «боёв» в Бундеслиге «музыканты» неплохо потратились на семерых новичков. Результат получается достаточно неплохой, четыре очка за два игровых дня.

Нюрнберг

"Нюрнберг" привыкает к новой обстановке в Бундеслиге. В крайний игровой день «Нюрнберг» добыл свои первые очки за счёт ничейного результата с «Майнцем».

Где смотреть матч

Поединок «Вердер» — «Нюрнберг» состоится в Бремене на стадионе " Везерштадион" (вместимость: 42100), 16.08.2018 в 16:30. Следить за игрой можно на портале Liveresult

Статистика личных встреч

"Вердер" — «Нюрнберг»: +7=4-3. Разница мячей: 26:18.

Последняя очная встреча команд состоялась четыре года назад. «Вердер» был сильнее 2:0.

Интересные факты

— Более десяти лет в очных встречах команды забивают минимум один мяч.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Нюрнберг" будет вести борьбу за выживание, а «Вердер» явно команда, претендующая на место в верхней части турнирной таблице. Хозяева должны набирать три очка, П1 — 1,65.