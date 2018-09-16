Где смотреть матч Рома — Кьево

В Серии А первый воскресный матч начнётся в 14:30 мск. В немного непривычное время сыграют «Рома» и «Кьево».

Трансляцию обеспечат каналы: «Матч Футбол 2», украинский «Футбол 2», а также «СБС Спорт» и «Сетанта Спортс Евразия».