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Экс-игрок «Спартака» сделал прогноз на матч команды с ЦСКА
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Экс-игрок «Спартака» сделал прогноз на матч команды с ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на восьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые встретятся с московским ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».
"Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия! Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА", — заявил Калиниченко.
Ранее экс-игрок «Спартака» не увидел у команды желания победить.
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