Экс-игрок «Спартака» сделал прогноз на матч команды с ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на восьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые встретятся с московским ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

"Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия! Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА", — заявил Калиниченко.

Ранее экс-игрок «Спартака» не увидел у команды желания победить.