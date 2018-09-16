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Калиниченко сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»
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Калиниченко сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых против «Ахмата» в 7-м туре российской Премьер-Лиги.
«Позапрошлый чемпион России «Спартак» пройдет проверку на прочность, принимая на своем поле «Ахмат». В апреле чеченский клуб уже побеждал здесь в Москве.
Красно-белые провалили квалификацию к Лиге чемпионов и испытывают проблемы во вратарской линии, поскольку место основного голкипера занимает молодой Максименко. В последний момент не получилось подписать Джона Терри, а ведь перед этим москвичей покинул Промес. В этом году «народная команда» забивает в среднем менее гола за игру, но ни разу не проигрывала.
«Волки» находятся сейчас в середине турнирной таблицы, забивая крайне мало, правда пропуская немного больше одного мяча за игру в среднем. Дома грозненцы еще не проигрывали, а на выезде в их активе нет ни одного балла. Участие в игре не сможет принять Одисе Роши.
Гости не так уж и просты, они будут упираться за очки, поэтому фавориту придется потратить много сил. К тому же главная звезда покинула команду. Все-таки, думаю, москвичи выиграют, только вот сделать это достаточно сложно и разгрома не получится. Выбираю победу «Спартака» в один мяч», — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
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