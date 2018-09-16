Большая победа с горьким привкусом. Как ЦСКА убрал с пути «Уфу»

Игроков у ЦСКА скоро не хватит даже на один фронт

«Если в первой половине тайма игра шла, в общем-то равная, то после двух вынужденных замен «Уфа» прочно завладела преимуществом. У хозяев выделялся новичок — Оливер Тилль. Люксембуржец приехал в уфимский клуб как раз с целью заменить Облякова, и, судя по игре в субботу, делает он это неплохо. Тилль смело брал на себя игру, обострял и бил по воротам, исполнял «стандарты». Вот только на табло оставалось 0:0, несмотря на все его старания.

Если гол и назревал, то в ворота Игоря Акинфеева . ЦСКА в концовке первого тайма иногда огрызался, но до ворот не доходил. Изменил все защитник «Уфы» Джемал Табидзе . Мяч находился в штрафной, грузину никто мешал, но он так ударил по мячу головой, что он свалился во вратарскую к Чалову. И форвард, который в эту паузу оказался не нужен ни основной сборной, ни молодежной, забил свой уже шестой мяч в сезоне.

Гол Чалова стал решающим моментом встречи. Сразу перерыва «Уфе» пришлось раскрываться и бежать к чужим воротам, забыв про свои. ЦСКА этим воспользовался на классе: пару классных контратак превратились в голы, и исход встречи был решен. Оба раза забил Тимур Жамалетдинов , заменивший Эрнандеса. В первый раз он воспользовался шикарной передачей Николы Влашича , во второй — шедевральным пасом Чалова.

Хорват вместе с Чаловым и Жамалетдиноым стал главным героем встречи. Именно он, а не Обляков чаще разгонял атаки гостей и в центре поля был определяющим игроком. В целом, болельщики ЦСКА и игрой, и результатом должны быть довольны: армейцы без особых усилий и при образцовой игре в обороне одержали уже третью крупную победу в сезоне, причем результат обеспечила молодежь.

С другой стороны, матч за матчем ЦСКА, которому совсем скоро стартовать в Лиге чемпионов, теряет игроков. К Васину, Кучаеву, Макарову, Хосонову, Бистровичу в субботу добавились Эрнандес и, возможно, Магнуссон. Еще пара травм, и ЦСКА некем будет играть даже на одном фронте, уже не говоря про три», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев

Жама — в нужное время в нужном месте. Влашич — топ для РПЛ «Лучший игрок встречи появился на поле после травмы Магнуссена. ЦСКА вернулся к стартовой расстановке 5-3-2, опустив Набабкина в центр защиты. Сзади стало поспокойнее — исландец до травмы успел потерять мяч после попытки продвинуться к центру поля, и заработать горчичник после проигрыша позиции сопернику. А спереди Тимур успешно взаимодействовал с Чаловым и Влашичем.

Как ЦСКА добился второй разгромной победы подряд? Хорват выдал радиоуправляемую передачу удачно открывшемуся в чужой штрафной Жамалетдинову, и тот расстрелял со второго этажа Беленова. Через пять минут Влашич уже с правого фланга заметил у дальней штанги активного форварда и отдал ещё одну голевую передачу — Тимур забил от штанги, хотя мог этого не делать — перед ним были пустые ворота. Наконец, он мог оформлять и хет-трик. Упав в штрафной площади после контакта ногами со всё тем же Табидзе, форвард мог рассчитывать на пенальти и собственное исполнение этого стандарта, всё-таки исполнявшего пенальти у ЦСКА в этом сезоне Эрнандеса на поле уже не было. Лапочкин проигнорировал очевидный зацеп со стороны грузинского защитника.

Влашич, помимо своих гениальных передач, отметился и опасными ударами из-за штрафной, которые проходили рядом со штангой. Этот матч «Уфа» проиграла, во первых, из-за слабой опорной зоны. Слишком уж часто позволяли полузащитники хозяев разгонять атаки хорвату прямо на подступах к штрафной Беленова. Менеджменту ЦСКА придётся попотеть, чтобы оставить хорвата в ЦСКА и после этого сезона. Во вторых, гости не использовали прессинг во втором тайме, а у Уфы в игре первым номером в который раз большие сложности — преодолеть насыщенную оборону они не могли ещё в матче с Рейнджерс, к тому же там у соперников было на два игрока меньше. А здесь против полного, амбициозного и резвого состава армейцев и подавно», — отметил Владимир Кудряшов из Rusfootball.info.

Чалов станет главным боевым оружием нового ЦСКА?

«Сборная как мечта — Федор говорил, что очень хотелось хотя бы в заявку на ЧМ-18. Но пока нужно работать над своими ошибками в клубе, ведь помарок достаточно. Другое дело, что в России нет выбора из десяти юных нападающих уровня Чалова. Ганчаренко провел большую работу, Федор становится сильнее на глазах, поскольку понял предназначение на поле. Ни по скорости, ни по выносливости, ни по мощности Федор не выделяется. Зато есть игровой интеллект.

Может реализовать даже не самый явный момент, поскольку шикарно читает игру. По количеству ударов из штрафной площади Чалов — лидер РПЛ нового сезона. Ценное качество для форварда, особенно в составе самой молодой команды лиги. Федор проводит третий сезон в составе ЦСКА, у него было больше времени для адаптации, чем у многих коллег, поэтому его 6 голов в 7 поединках — отличный и заслуженный результат. Лучшим снайпером лиги является двадцатилетний парень из Москвы, а поскольку вернулся Дзагоев, то с пасами Алана, Марио и Николы голов может быть еще больше.

Не замечать рывок Чалова и два хет-трика за год было бы преступлением. Ведь такие подвиги в лиге редкие, особенно сериями за один год. Похоже, именно Федор станет главным соперником Дзюбы в борьбе за приз лучшему бомбардиру чемпионата. И при этом может стать помощником Артема в первой сборной. Не всегда нужно будет играть в два форварда, но хорошо иметь такой вариант. Чалов и Дзюба могут вместе смотреться органичнее, чем Артем с Кокориным или Смоловым. Федор ведь и с оттяжкой к правой бровке умеет работать, которую в сборной закрывает его напарник по ЦСКА Фернандес», — констатировал автор Soccer.ru Станислав Горин.

«Уфа» не заслуживала разгрома

«Любимая статистика болельщиков, которые не любят ЦСКА — их личные матчи с «Уфой». За все время существования и игры в РПЛ у башкирской команды ноль побед и лучший сезон был прошлым — удалось дважды сыграть вничью. Сегодня тенденция продолжилась разгромным поражением дома.