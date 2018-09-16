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Хулен Лопетеги: «Модричу нужно время, чтобы вернуться на высокий уровень»
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Хулен Лопетеги: «Модричу нужно время, чтобы вернуться на высокий уровень» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги — о матче с «Атлетиком» (1:1) в четвертом туре чемпионата Испании.
— «Атлетик» — это команда, которая высоко прессингует и усложняет вам жизнь. В первом тайме нам было непросто, но мы значительно добавили во второй половине. Это был очень интенсивный матч. «Атлетик» сыграл очень хорошо, мы же прибавили во втором тайме, — цитирует специалиста Football Espana. — В первом тайме в нашей игре было слишком много спешки, но во втором тайме мы исправили это. Мы были спокойнее, больше контролировали мяч и имели больше моментов. В Иско мы видим игрока, который может получить мяч, находясь позади полузащитников соперников. Мы создали больше моментов, но и упустили их больше, чем наши соперники. Они создавали угрозы для нас и делали это интенсивно. Мы не были успешны в завершении атак. Это был очень «атлетичный» матч. Мы могли выпустить Мариано Диаса, но мы видели, что Гарет Бэйл нуждается в отдыхе, и поэтому выпустили вместо него Лукаса Васкеса. Лето было сложным для Луки Модрича по разным причинам, но теперь он вернулся. Ему нужно время, чтобы вернуться на высокий уровень — поэтому он и играет.
Все о чемпионате Испании — здесь.
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