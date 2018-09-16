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Титов: «Ахмат» не выдержит под прессингом «Спартака». Будет 2:0 или 3:1»
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Титов: «Ахмат» не выдержит под прессингом «Спартака». Будет 2:0 или 3:1» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Экс-капитан «Спартака», а ныне тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых против «Ахмата» в 7-м туре российской Премьер-Лиги.
«У «Ахмата» сменился тренер. Рашид Рахимов вернулся в Грозный. Но мне кажется, что он еще не успел внести необходимые коррективы, чтобы «Ахмат» снова смотрелся максимально убедительно, как это было в тот момент, когда Рахимов уходил. «Спартак», конечно, фаворит предстоящей игры. Интересно посмотреть, как будет действовать команда без Квинси Промеса. Конечно, это потеря. Но можно ее компенсировать, придумать другие варианты игры.
Каррера пробует молодых игроков. Думаю, что это правильно. Они набирают опыт и могут сильно прибавить. На это надеются спартаковские болельщики. В чемпионате нужно давать им шансы. Пока получается неплохо.
При своих болельщиках «Спартак» пойдет вперед, он будет владеть преимуществом. Мне кажется, что «Ахмат» не выдержит под прессингом «Спартака». Много будет атак, надо будет стараться высокий темп держать. Думаю, у «Спартака» после перерыва это может получиться.
Пока «Ахмат» не набрал ход, пока еще нет у него должной сыгранности, пока Рахимов не донес все свои идеи, думаю, «Спартак» окажется сильнее. Ставлю на его победу с форой (-1). 2:0 или 3:1 здесь должно быть», — цитирует Титова «Рейтинг букмекеров».
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