Прогноз на матч Вальядолид — Алавес: сколько голов будет забито в матче

«Вальядолид» — «Алавес». Прогноз на матч 4-го тура испанской Ла Лиги (16.09.2018, 19:30 мск).

В матче с одной из самых непримечательных вывесок в рамках четвёртого тура испанской Примеры «Вальядолид» дома сыграет с «Алавесом». Обеим командам нужно играть на победу — хозяева жаждут покинуть зону вылета, в то время как баски настроены закрепиться в середине турнирной таблицы после матча с потенциальным аутсайдером. Букмекеры полагают, что больше шансов на победу имеет именно «Вальядолид».

Коэффициенты на матч: П1 — 2.27, X — 3.16, П2 — 3.86. ТБ 2,5 — 2.77, ТМ 2,5 — 1.53.

Команда

"Алавес"

"Вальядолид"

"Вальядолид"

"Вальядолид" очень скромно начал свои выступления в Ла Лиге после 4-летнего отсутствия здесь. Команда Серхио Гонсалеса в первых турах была больше настроена не дать сыграть сопернику, чем стремилась играть сама. Хочется надеяться, что после двухнедельного перерыва в чемпионате матчи «бело-фиолетовых» станут более интересными. Также нужно надеяться, что газон на «Хосе Сорилья» успели привести в божеский вид, потому как матч с «Барселоной» (0:1) во втором туре здесь напоминал периодически возню в огороде. В гостевых же матчах вальядолидцы дважды сыграли вничью — с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (0:0).

Не сыграет: Луисми (травмирован).

"Алавес"

"Алавесу" выпала честь открывать чемпионат матчем на «Камп Ноу» с действующим чемпионом. Баски крупно проиграли «Барселоне» (0:3), но всё равно заслужили комплименты в свой адрес — они держались полтора тайма, и лишь после этого пропустили от Месси, а в концовке матча, пытаясь рисковать и идти вперёд, пропустили ещё два гола. Во втором туре команда Абелардо играла сложный домашний матч с «Бетисом» (0:0), где также достойно выглядела в матче с претендентом на попадание в еврокубки. В прошлом же туре баски, наконец, смогли победить, одолев дома «Эспаньол» (2:1). Хотя на победу с «попугаями» «Алавес» откровенно не наиграл, но всё же выжал из своих возможностей максимум.

Ориентировочные составы

Статистика личных встреч

"Вальядолид" имеет хорошую статистику личных встреч с «Алавесом»: +18=6-13, разница мячей — 61:44. В последний раз команды встречались между собой в Сегунде в сезоне 2015/2016, и тогда баски выиграли оба матча со счётом 2:1.

Интересные факты

"Вальядолид" обладает худшей атакой чемпионата — ни одного забитого гола;

"Вальядолид" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге (+0=3-3, 4:7);

В последних девяти домашних матчах «Вальядолида» в Ла Лиге забивалось не более двух голов (+3=4-2, 6:5);

В последних шести очных матчах «Вальядолида» с «Алавесом» в рамках Ла Лиги проходила ставка «Обе команды забьют» (+1=1-4, 8:15);

В последних шести выездных матчах «Алавеса» в Ла Лиге проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+3=1-2, 8:4).