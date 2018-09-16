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Жуткая травма игрока «Васку» после столкновения с партнером. Видео
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Жуткая травма игрока «Васку» после столкновения с партнером. Видео 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник «Васку да Гама» Бруну Силва получил серьезную травму в матче чемпионата Бразилии с «Фламенго» (1:1) травмировался в столкновении с партнером. В результате он не смог доиграть матч.
Футболисту длительное время оказывали помощь врачи непосредственно на поле. Затем непосредственно с поля его забрали на машине «Скорой помощи». Детали о его состоянии здоровья пока неизвестны.
O terrível choque de Bruno Silva. Volante saiu de ambulância imobilizado, direto para o hospital #lanceBRASILIA pic.twitter.com/Ey362Rpqz2
— João Mércio Gomes (@joaomercio) 15 сентября 2018 г.
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