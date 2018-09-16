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Прогноз на матч «Фрайбург» — «Штуттгарт»: кто победит
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Прогноз на матч «Фрайбург» — «Штуттгарт»: кто победит 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Третий тур завершится поединком во Фрайбурге.
Фрайбург
В прошлом сезоне «Фрайбург» оказался на грани вылета из Бундеслиги. Команда финишировала в трёх очках от зоны стыковых матчей. Текущий сезон «Фрайбург» начал с двух поражений.
Штуттгарт
В этом сезоне Бундеслиги «Штуттгарт» ещё не забивал голов. «Шпоры» проиграли «Майнцу» и «Баварии» с общим счётом 4:0.
Где смотреть матч
Поединок «Фрайбург» — «Штуттгарт» состоится в Фрайбурге на стадионе " Шварцвальд-Штадион" (вместимость: 24000), 16.08.2018 в 19:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult
Статистика личных встреч
"Фрайбург" — «Штуттгарт»: +4=1-11. Разница мячей: 19:33.
В прошлом сезоне «Фрайбург» на своём поле проиграл 2:1.
Интересные факты
— Ноль очков имеют обе команды в текущем сезоне Бундеслиги.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Два неудачника текущего сезоне Бундеслиги сойдутся между собой. Победа позволит начать восхождение наверх, но желание взять максимум погубит каждую из команд, Х — 3,15.
Константин Лицин
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