Битва на «Энфилде»: в гости к «Ливерпулю» пожалует «Пари Сен-Жермен»

«Ливерпуль» — ПСЖ Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Начало матча: 22:00 Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Без сомнения, центральная игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов среди вторничных матчей состоится на «Энфилде». Между собой схлестнутся непобедимые во внутренних чемпионатах команды — «Ливерпуль» и ПСЖ. Лидеры турниров во Франции и Англии дополняют группу «С», в которой также сыграют «Наполи» и «Црвена Звезда». Многие специалисты именно эту группу называют «группой смерти», ведь кому-то из трех грандов европейского футбола придется покинуть розыгрыш Лиги чемпионов уже после первого этапа.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не рассматривался в качестве одного из фаворитов в сильнейшем клубном турнире Европы. Тем не менее, мерсисайдцы добрались до финала, где, правда, с треском уступили мадридскому "Реалу" . В последний раз «красные» в Лиге чемпионов играли против французских клубов еще в сезоне 2009/10. Тогда в соперниках был «Лион», которому «Ливерпуль» дома проиграл (1:2), а на выезде матч завершился вничью (1:1). В результате «ткачи» заняли второе место в квартете и опередили «Ливерпуль» на шесть очков.

А теперь о главном: подопечные Юргена Клоппа великолепно начали сезон в английской Премьер-лиге, вместе с «Челси» лидируя в турнирной таблице. В минувшие выходные мерсисайдцы одержали очередную победу, обыграв на выезде одного из своих прямых конкурентов — «Тоттенхэ» со счетом 2:1. Причем «Ливерпуль» после голов Вейналдума и Фирмино выигрывал со счетом 2:0, и, только в самом конце встречи, пропустил один мяч. Эта победа стала пятой для команды в пяти официальных матчах сезона.

ПСЖ прошлый сезон выступал под руководством Унаи Эмери. Испанский специалист собрал все национальные трофеи (Суперкубок страны, Кубок Франции, Кубок Лиги, золото Лиги1), но не прошел дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ровно год назад парижан считали главными фаворитами турнира и видели их в финальном матче. До зимы французский гранд оправдывал ожидания. Первое место в группе «В», равенство очков с «Баварией» и превосходство над немцами по дополнительным показателям. Но в первом же раунде плей-офф пути-дорожки парижан пересеклись с мадридским «Реалом», в результате чего ПСЖ проиграл оба матча и вылетел из турнира.

С тех пор столичный клуб стал только сильнее, что и демонстрирует на внутренней арене. В минувшую пятницу ПСЖ очень уверенно обыграл в чемпионате Франции «Сент-Этьен», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча — по разу отличились Дракслер, Ди Мария, Кавани и Диаби. Парижане выиграли все шесть официальных матчей сезона. При этом подопечные Томаса Тухеля забивали минимум три мяча в каждом поединке — всего им удалось поразить цель 21 раз при четырех пропущенных голах.

Интересные факты противостояния «Ливерпуля» и ПСЖ:

Единственная встреча команд состоялась 21 год назад, когда в полуфинале Кубка Обладателей Кубков ПСЖ переиграл «Ливерпуль» по сумме двух матчей (3:0 дома и 0:2 на выезде)

Обе команды одержали по пять побед со старта национальных чемпионатов Франции и Англии

"Ливерпуль" не проигрывает на своем поле с 21 января текущего года (12 матчей)

ПСЖ в шести поединках кряду забивает три и более мячей

На посту главных тренеров сразятся два немецких специалиста

Ориентировочные составы на игру:

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

ПСЖ: Ареоля — Менье, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Рабио, Маркиньос, Де Мария, Неймар, Кавани, Мбаппе.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — ПСЖ:

В этом матче крайне сложно определить фаворита. В составе обеих команд масса футбольных звезд разной величины. Чего только стоит ударный квартет от парижан — Ди Мария, Неймар, Кавани и Мбаппе. Впрочем, «красные» дома играют достаточно хорошо, забивая при этом регулярно. «Ливерпуль» чуть ближе к победе, так как проводит поединок дома. В любом случае, все решится на поле.

Букмекеры дают на победу мерсисайдцев — 2.20 баллов, на успех парижан не меньше 3 баллов. На ничейный исход и вовсе предлагается коэффициент 3.80 баллов.