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«Ливерпуль» трактором прет к титулу
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«Ливерпуль» трактором прет к титулу 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Клопп выиграл тактическую битву
«Юрген Клопп прекрасно осознавал вызов, которые стоял перед «Ливерпулем» перед выездом на «Уэмбли» после погрома (1:4), пережитого год назад там же, когда счет был 0:2 в пользу «Тоттенхэма» уже на 12-й минуте, однако в этот раз «Красные» подготовились куда лучше. Они забили уже на 45-й секунде игры, и хотя в этом эпизоде был зафиксирован офсайд, настрой уже был задан. Мерсисайдцы выглядели остро с самого начала, что во многом стало возможным благодаря тому, как они противостояли сопернику, где Клопп дал указания использовать пространство за крайними защитниками Кевином Триппьером и Данни Роузом, куда врывались Садио Мане и Мохамед Салах при каждом отборе мяча — это позволяло гостям превосходить хозяев в численности во многих эпизодах», — отмечает в материале Sky Sports Ник Райт.
«Мерсисайдцы также выиграли битву в центре поля. Наби Кейта, Джеймс Милнер и автор первого гола Жоржиньо Вейналдум не часто были с мячом, но они обеспечили больше интенсивности и проникновения к чужим владениям. Этот прессинг оказался невыносимым для лондонцев; также «Красные» были быстрее и более прямолинейны в своих передачах вперед».
«Ливерпуль» все сильнее заявляет о своих притязаниях на титул
«Мерсисайдцы продолжили свой безупречный старт в Премьер-лиге, выиграв пятый матч кряду, что случилось с ними впервые за 28 лет: тем самым подопечные Юргена Клоппа повторили достижение коллектива Кенни Далглиша в 1990-м году, но поскольку в том сезоне чемпионом стал «Арсенал», это также дает понять, что впереди у «Красных» еще будут вызовы. Эта победа подчеркивает притязания клуба в качестве главного конкурента действующего чемпиона «Манчестер Сити». Возможно, ранняя усталость становится фактором для «Шпор», в чьем составе было семеро футболистов, которые выступали в полуфинале ЧМ-2018», — указывает в материале ESPN Марк Огден.
«Для сравнения, у «Ливерпуля» в старте был только один игрок, который добрался полуфинала российского мундиаля, да и тот был неосновным на турнире — это Трент Александер-Арнольд. Но несмотря на все смягчающие обстоятельства, «Тоттенхэм» был слабее с начало и до конца игры, где ошибки в обороне привели коллектив Маурисио Почеттино к пропущенным мячам. С таким выступлением лондонцы рискуют провести еще один сезон разочарования в чемпионской гонке, тогда как мерсисайдцы представляют собой настоящего претендента».
«Тоттенхэм» вновь столкнулся с признаками «врожденной слабости»
«Три победы «Тоттенхэма» на старте сезона сменились двумя поражениями — от «Уотфорда» и здесь, в арендованном особняке «Уэмбли», где лондонцы не должны были играть на этих выходных, ведь строительство новой арены проходит трудно, тогда как строительство команды и вовсе свернуто. И хотя год назад здесь же «Ливерпуль» был разбит со счетом 1:4, на этот раз подопечные Юргена Клопп добились победы, упустив еще несколько шансов и представив свои инвестиции в новичков ценой в 153 млн фунтов. «Шпоры», которых их наставник Маурисио Почеттино вдрызг раскритиковал за неудачу недельной давности, сменили свое самоуверенное настроение против «Шершней» на отсутствие уверенности в поединке против «Красных», хотя менее трех недель назад они разбили «МЮ» на «Олд Траффорд»: в отношении «Тоттенхэма» скептики всегда ищут признаки врожденной слабости, и этот результат усилит их аргументы», — пишет на страницах The Telegraph Пол Хэйуорд.
«Усталость после ЧМ-2018, отсутствовавшая трансферная политика летом, бледное состояние Харри Кейна стали подспорьем для такого выступление, равно как и беспорядок, учиненный в воротах Мишеля Ворма, который заменял Уго Льориса, что привел к голу Жоржиньо Вейналдума. Уже нестойкие лондонцы, которые начали матч с тремя центрхавами в знак уважение к мерсисайдцам, быстро сдулись и по-настоящему боролись только в добавленное к основному время, когда гол Эрика Ламелы подарил вводящую в заблуждение близость к ничьей. Пытаться делать выводы в сентябре — глупо, и все же, это была паршивая неделя для дружины Почеттино: новая отсрочка по строительству стадиона, пьяный Льорис за рулем, а также второе поражение в АПЛ за четыре дня до старта в Лиге чемпионов, который приходится на поединок против «Интера» в Милане…».
«Ливерпуль» превратился в единый механизм
«В этой игре «Ливерпуль» создал впечатление коллективной сплоченной воли — скорее, именно эти качества, а не какие-то выдающиеся индивидуальные штрихи позволили гостям выиграть в пятом матче кряду впервые с 1990 года. Только в одном из этих матчей успех был оформлен в комфортных условиях, а три победы были одержаны на выезде, тогда как забивали шесть разных футболистов. Никто не собирается соответствовать футбол воображения и или атакующим ресурсам «Манчестер Сити», а также умению самому навязывать свою игру сопернику, однако в этой команде есть что-то еще на третий полный сезон работы Клоппа с ней — «Ливерпуль» работает как единый механизм», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.
«Хороший пример тому — 74-я минута: хозяева получили право на стандарт у края штрафной гостей, но Эрик Ламела пробил в стенку, после чего снова получил мяч и отпасовал на Кристиана Эриксена. Именно в этот момент кое-что начало происходить. Как только лондонцы пытались отдать передачу или повернуться в другую сторону, их сразу же настигали оппоненты, из-за чего они постоянно отступали и постепенно были вынуждены отпасовать на Мишеля Ворма — команда, чьих игроков съедали очень голодные гусеничные тракторы».
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