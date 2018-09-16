Ещё
Это не Европа. Американцы нанесли сборной России первое поражение на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это не Европа. Американцы нанесли сборной России первое поражение на ЧМ 

SovSport.Ru 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Турнирное значение этого матча было невелико. И россияне, и американцы наверняка попадут в следующий этап (туда из каждой группы выходят по четыре команды), где все участники чемпионата перемешаются совершенно по-новому. А вот с нетурнирной точки зрения игра была достаточно важной.
Чемпионат-уродец. На старте ЧМ-2018 наши обыграли Австралию
Во-первых, после шести разминочных сетов с австралийцами и тунисцами нашим достался, наконец серьезный соперник. А во-вторых, у сборной России на американцев два года назад вырос здоровенный зуб. С тех пор, как они вырвали у нас победу в схватке за олимпийскую бронзу Рио (после 2:0 в нашу пользу) и испортили завершение карьеры в национальной команде легендарному Сергею Тетюхину.
Зуб остался невырванным. И по-прежнему больным. Наши опять проиграли. Что ж, это не Европа, где мы являемся действующими чемпионами. Мировой волейбол — дело посерьезнее.
Хотя команда Сергея Шляпникова вполне могла и победить. Это была упорнейшая битва равных соперников, в которой все решали нюансы, эпизоды и сантиметры. Даже не в матче в целом, а в каждом из сетов. Впрочем, одно «сквозное» преимущество сборной США, прошедшее красной нитью через все четыре партии, стоит упомянуть. Это связующий Мика Кристенсон, явно переигравший нашего Александра Бутько. Американский распасовщик так шустро выводил партнеров на позиции для атак, что высоченный российский блок просто не успевал подстроиться.
Наша тихая DreamTeam. Почему Михайлов — не Овечкин, а Мусэрский — не Дзюба?
Создать проблемы Кристенсонупо идее могла бы наша славная подача. Но она, к сожалению, в этот вечер «летела» только во второй партии — единственной, завершившейся в пользу сборной России. А в остальном… Характерно, что все четыре лидера нашего нападения очков набрали поровну и для четырехсетовой встречи, мягко говоря, немного: Максим Михайлов, Егор Клюка и Дмитрий Мусэрский — по 13, Дмитрий Волков — 12. И если Мусэрского с Клюкой еще стоит похвалить за блок и защиту соответственно, то Михайлова со второго сета американцы закрыли практически наглухо. А Волков, при всей его атакующей эмоциональности, регулярно ошибался на приеме.
Последний розыгрыш, в котором американцы умудрились вернуть мяч в игру чуть ли не с трибуны и забить, получился особенно обидным. А ведь по ходу четвертой партии и у наших в какой-то момент было «+4». После чего и та, и другая команды еще несколько раз поочередно вырывались вперед…
Что ж, это был большой и красивый волейбол, которого у сборной России на этом чемпионате будет, надеюсь, еще немало. Правда, в понедельник нашим опять предстоит экзотическое свидание с камерунцами, но дальше все должно быть уже всерьез. Сербия, а потом и следующий групповой раунд.
Чемпионат мира
Мужчины
1-й групповой этап
Группа С. США — Россия — 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20), Сербия — Тунис — 3:1.
США, Сербия — 7 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Австралия — 4 (3), Камерун — 3 (3), Тунис — 0 (3).
Группа А. Бельгия — Словения— 2:3, Италия –Аргентина — 3:1. Группа В. Канада — Китай — 3:1, Голландия — Бразилия — 3:1. Группа D. Польша — Финляндия — 3:1, Куба — Иран — 1:3.
SovSport.Ru: последние новости
Юлия Ефимова: Я просто не смогу работать в Госдуме. Буду там сидеть и хихикать Роман Широков: Никто под Хохлова не копал и копать не собирается «Первый тренер пошел!» За что «Сибирь» уволила Владимира Юрзинова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение