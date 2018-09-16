Это не Европа. Американцы нанесли сборной России первое поражение на ЧМ

Турнирное значение этого матча было невелико. И россияне, и американцы наверняка попадут в следующий этап (туда из каждой группы выходят по четыре команды), где все участники чемпионата перемешаются совершенно по-новому. А вот с нетурнирной точки зрения игра была достаточно важной.

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Во-первых, после шести разминочных сетов с австралийцами и тунисцами нашим достался, наконец серьезный соперник. А во-вторых, у сборной России на американцев два года назад вырос здоровенный зуб. С тех пор, как они вырвали у нас победу в схватке за олимпийскую бронзу Рио (после 2:0 в нашу пользу) и испортили завершение карьеры в национальной команде легендарному Сергею Тетюхину

Зуб остался невырванным. И по-прежнему больным. Наши опять проиграли. Что ж, это не Европа, где мы являемся действующими чемпионами. Мировой волейбол — дело посерьезнее.

Хотя команда Сергея Шляпникова вполне могла и победить. Это была упорнейшая битва равных соперников, в которой все решали нюансы, эпизоды и сантиметры. Даже не в матче в целом, а в каждом из сетов. Впрочем, одно «сквозное» преимущество сборной США, прошедшее красной нитью через все четыре партии, стоит упомянуть. Это связующий Мика Кристенсон , явно переигравший нашего Александра Бутько . Американский распасовщик так шустро выводил партнеров на позиции для атак, что высоченный российский блок просто не успевал подстроиться.

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Создать проблемы Кристенсонупо идее могла бы наша славная подача. Но она, к сожалению, в этот вечер «летела» только во второй партии — единственной, завершившейся в пользу сборной России. А в остальном… Характерно, что все четыре лидера нашего нападения очков набрали поровну и для четырехсетовой встречи, мягко говоря, немного: Максим Михайлов, Егор Клюка и Дмитрий Мусэрский — по 13, Дмитрий Волков — 12. И если Мусэрского с Клюкой еще стоит похвалить за блок и защиту соответственно, то Михайлова со второго сета американцы закрыли практически наглухо. А Волков, при всей его атакующей эмоциональности, регулярно ошибался на приеме.

Последний розыгрыш, в котором американцы умудрились вернуть мяч в игру чуть ли не с трибуны и забить, получился особенно обидным. А ведь по ходу четвертой партии и у наших в какой-то момент было «+4». После чего и та, и другая команды еще несколько раз поочередно вырывались вперед…

Что ж, это был большой и красивый волейбол, которого у сборной России на этом чемпионате будет, надеюсь, еще немало. Правда, в понедельник нашим опять предстоит экзотическое свидание с камерунцами, но дальше все должно быть уже всерьез. Сербия, а потом и следующий групповой раунд.

Чемпионат мира

Мужчины

1-й групповой этап

Группа С. США — Россия — 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20), Сербия — Тунис — 3:1.

США, Сербия — 7 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Австралия — 4 (3), Камерун — 3 (3), Тунис — 0 (3).

Группа А. Бельгия — Словения— 2:3, Италия –Аргентина — 3:1. Группа В. Канада — Китай — 3:1, Голландия — Бразилия — 3:1. Группа D. Польша — Финляндия — 3:1, Куба — Иран — 1:3.