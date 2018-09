Нападающий «Ливерпуля» чуть не лишился глаза во время матча

Роберто Фермино получил травму глаза, но забил победный гол.

Форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» Роберто Фермино едва не остался без глаза после матча чемпионата Англии с «Тоттенхеймом».

Фермино получил серьезную травму. Виновником произошедшего стал защитник команды противника бельгиец Ян Вертонген . Спортсмен случайно попал пальцем глубоко в глаз Фермино.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx

— Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.

Сообщается, что у футболиста текла кровь. Однако о степени серьезности его травмы ничего не известно.

При этом Фермино стал автором победного гола в матче с «Тоттенхеймом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ливерпуля».