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Нападающий «Ливерпуля» чуть не лишился глаза во время матча
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Нападающий «Ливерпуля» чуть не лишился глаза во время матча 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Роберто Фермино получил травму глаза, но забил победный гол.
Форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» Роберто Фермино едва не остался без глаза после матча чемпионата Англии с «Тоттенхеймом».
Фермино получил серьезную травму. Виновником произошедшего стал защитник команды противника бельгиец Ян Вертонген. Спортсмен случайно попал пальцем глубоко в глаз Фермино.
So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx
— Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.
Сообщается, что у футболиста текла кровь. Однако о степени серьезности его травмы ничего не известно.
При этом Фермино стал автором победного гола в матче с «Тоттенхеймом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ливерпуля».
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