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Более 30 тыс. атлетов со всего мира стартовали в Пекинском марафоне
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Более 30 тыс. атлетов со всего мира стартовали в Пекинском марафоне 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Более 30 тыс. профессиональных атлетов и любителей из 43 стран мира приняли в воскресенье участие в Пекинском марафоне. Как сообщили в оргкомитете соревнований, заявки на участие в общей сложности подали почти 111,8 тыс. человек, что на 13 тыс. больше прошлогоднего числа.
Старт был дан в центре китайской столицы на площади Тяньаньмэнь, финиш 42-километрового забега состоится в Олимпийском парке. На преодоление всей дистанции отведено 6 часов 15 минут.
Особое внимание власти города уделили безопасности атлетов: начиная с 30-го километра дистанции каждые 50 метров вдоль дороги дежурит по меньшей мере один медик, который в случае необходимости окажет помощь спортсменам. Кроме того, каждые 2,5 км дистанции установлены специальные пункты, где бегуны могут получить воду и еду, а также проконсультироваться с врачом или же получить помощь профессионального массажиста в случае судорог.
Пекинский марафон проводится ежегодно с 1981 года. Рекордное время преодоления полной дистанции марафона в мужском зачете установил эфиопский атлет Тадесе Тола в 2013 году — 2 часа 7 минут 16 секунд.
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